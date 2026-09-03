Dodik podržao odluku o sedmodnevnom prekidu nastave u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će biti pokrenuto rješavanje problema nedostatka rashladnih uređaja u školama, s ciljem da sve škole u Srpskoj već naredne godine budu opremljene sistemom za hlađenje.
„Volio bih, da je moguće, da u jednom danu obezbijedimo da sve učionice u školama imaju rashladne uređaje, ali odmah ćemo početi sa rješavanjem tog problema“, naveo je Dodik u objavi na Iksu.
On je istakao da je u obrazovni sistem do sada mnogo ulagano, kao i da će biti nastavljena podrška roditeljima i učenicima.
Volio bih, da je moguće, da u jednom danu obezbijedimo da sve učionice u školama imaju rashladne uređaje, ali odmah ćemo početi sa rješavanjem tog problema.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026
Uložili smo mnogo u obrazovni sistem, uložili smo mnogo da pomognemo i roditeljima i učenicima i nećemo dozvoliti da djeca…
„Nećemo dozvoliti da djeca uče u nehumanim uslovima“, poručio je Dodik.
Dodik je naveo da ni mnogo bogatije zemlje nemaju klima-uređaje u školama, ali je naglasio da je cilj da sve škole u Republici Srpskoj već sljedeće godine budu opremljene sistemom za hlađenje.
On je podržao i odluku o obustavi nastave u narednih sedam dana, navodeći da je to učinjeno kako učenici ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima.
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