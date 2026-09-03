Dodik podržao odluku o sedmodnevnom prekidu nastave u Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će biti pokrenuto rješavanje problema nedostatka rashladnih uređaja u školama, s ciljem da sve škole u Srpskoj već naredne godine budu opremljene sistemom za hlađenje.

„Volio bih, da je moguće, da u jednom danu obezbijedimo da sve učionice u školama imaju rashladne uređaje, ali odmah ćemo početi sa rješavanjem tog problema“, naveo je Dodik u objavi na Iksu.

On je istakao da je u obrazovni sistem do sada mnogo ulagano, kao i da će biti nastavljena podrška roditeljima i učenicima.

Volio bih, da je moguće, da u jednom danu obezbijedimo da sve učionice u školama imaju rashladne uređaje, ali odmah ćemo početi sa rješavanjem tog problema.

Uložili smo mnogo u obrazovni sistem, uložili smo mnogo da pomognemo i roditeljima i učenicima i nećemo dozvoliti da djeca… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026

„Nećemo dozvoliti da djeca uče u nehumanim uslovima“, poručio je Dodik.

Dodik je naveo da ni mnogo bogatije zemlje nemaju klima-uređaje u školama, ali je naglasio da je cilj da sve škole u Republici Srpskoj već sljedeće godine budu opremljene sistemom za hlađenje.

On je podržao i odluku o obustavi nastave u narednih sedam dana, navodeći da je to učinjeno kako učenici ne bi bili izloženi zdravstvenim rizicima.