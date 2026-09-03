Ponovo se oglasio Mehanizam u Hagu o generalu Ratku Mladiću

Kako je navedeno u saopštenju, Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice generala Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gdje je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primjeren transport tijela, prenosi Tanjug.