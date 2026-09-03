Ponovo se oglasio Mehanizam u Hagu o generalu Ratku Mladiću

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Međunarodni rezidualni Mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima, oko 15 časova na aerodromu Roterdam-Hag.
Kako je navedeno u saopštenju, Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice generala Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gdje je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primjeren transport tijela, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h2
Srbija
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Srbija
3 h10
Srbija
2 h2
Srbija
2 h1
Srbija
3 h10
Srbija
4 h0
Najnovije
Najčitanije
20
09
19
54
19
51
19
39
19
38
Trenutno na programu