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Ponovo se oglasio Mehanizam u Hagu o generalu Ratku Mladiću

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03.09.2026 18:20

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Зграда Хага, Холандија
Foto: ATV

Međunarodni rezidualni Mehanizam za krivične sudove saopštio je da je predao posmrtne ostatke generala Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima, oko 15 časova na aerodromu Roterdam-Hag.

Kako je navedeno u saopštenju, Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi u oblasti ljudskih prava i blisko sarađivao sa članovima porodice generala Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, gdje je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uslovi neophodni za dostojanstven i primjeren transport tijela, prenosi Tanjug.

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Ratko Mladić

Hag

general Ratko Mladić

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