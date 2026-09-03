Logo

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 15:57

Komentari:

0
Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji je umro u Hagu 27. avgusta, preuzeo je očevo tijelo i uskoro treba da polete za Beograd.

Kako piše Informer, Mladić je u Hag otišao sa ćerkom Anastasijom, odnosno Ratkovom unukom i dvojicom podoficira koji su, za vrijeme vojne službe, bili lični pratioci srpskog generala - Zoran Trnić i Đorđe Marjanović.

Ranije danas, predsjenik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti tokom obilaska domaćinstva Petrović u Čoki i potvrdio da je tijelo generala Ratka Mladića preuzeto i da u kasnim popodnevnim satima stiže u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Darko Mladić

Umro Ratko Mladić

Hag

Srbija

general Ratko Mladić

Komentari (0)

Pročitajte više

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Hrvatska: Uhapšeno pet osoba zbog objava o Ratku Mladiću na društvenim mrežama

1 h

0
Преузето тијело Ратка Младића, вечерас стиже у Србију

Republika Srpska

Preuzeto tijelo Ratka Mladića, večeras stiže u Srbiju

2 h

4
Скандалозни летци којима се, уз бруталну злоупотребу лика недавно преминулог генерала Ратка Младића, грађани агресивно позивају на бојкот српских брендова и трговинских ланаца у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

5 h

9
Војска Републике Српске

Društvo

Milenko Parović dobio otkaz zbog objave o generalu Mladiću

1 d

2

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

4 h

1
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Prava oaza mira za mizerne pare: Kuća i imanje kod banje za 55.000 evra

6 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

Životinje na ivici smrti zbog suše: Mještani ne pamte ovakve nepogode

8 h

0
"Увек неко дивљање и бахаћење, за њега је тамница": Проговориле комшије о породичном злочину код Шида

Srbija

"Uvek neko divljanje i bahaćenje, za njega je tamnica": Progovorile komšije o porodičnom zločinu kod Šida

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima