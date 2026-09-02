Logo

Milenko Parović dobio otkaz zbog objave o generalu Mladiću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 16:11

Komentari:

1
Војска Републике Српске
Foto: ATV

Agencija za obezbjeđenje "Sek uan" /Sec one/ otpustila je Nevesinjca Milenka Parovića sa radnog mjesta u Mostaru, nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju generala Ratka Mladića.

Hajka na Parovića krenula je kada je stranica "Zaštitari BiH/Novosti/Konkursi" na "Fejsbuku" zatražila reakciju njegovog poslodavca nakon što je objavio fotografiju generala Mladića.

Parović je rekao da su ga juče kontaktirali i ponudili mu sporazumni raskid radnog odnosa zbog objave na društvenim mrežama.

- Podijelio sam fotografiju generala Mladića i njegove pokojne kćerke, jer me dirnula kao oca, bez namjere da vrijeđam bilo čije žrtve - naveo je Parović, ističući da objavom nije želio nikoga da vrijeđa.

On je naglasio da je nakon objave uslijedila hajka protiv njega, navodeći da je dobio veliki broj gnusnih uvreda i prijetnji.

- Objavili su moju sliku sa "Fejsbuka", poveli hajku na društvenim mrežama, stavili su mi metu na čelo. Imam poruke u kojima vrijeđaju moju majku, kćerku, psuju četničku majku. Prijete mi i u komentarima - rekao je Parović.

Nakon novinarskog upita, iz Uprave "Sek uan" potvrđeno je da Parović više nije angažovan na poslovima u toj agenciji.

- Ovim putem vas informišemo da navedeni Milenko Parović od juče nije angažovan na radnim zadacima u Agenciji "Sek uan". Njegov status zaposlenika prestaje nakon isteka zakonom propisanog otkaznog roka od 15 dana - naveli su iz Uprave.

Iz Agencije su poručili da u svom poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde, te da poštuju zakone BiH, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija.

Agencija za obezbjeđenje "Sek uan" posluje širom BiH, kao i u Republici Srpskoj, a većinski vlasnici su Mirsad Ćatić i Emir Spahić.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milenko Parović

Ratko Mladić

Otkaz

Nevesinje

Umro Ratko Mladić

Komentari (1)

Više iz rubrike

Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"

Društvo

Talić: Novi kapaciteti za liječenje u Zavodu "Miroslav Zotović"

4 h

0
новац паре конвертибилне марке еври

Društvo

Prilika za studente u Srpskoj: Ministarstvo dodjeljuje 50.000 KM

5 h

5
Питање за милион долара: Када заиста стиже крај пакленим врућинама?

Društvo

Pitanje za milion dolara: Kada zaista stiže kraj paklenim vrućinama?

6 h

0
Новац

Društvo

Najnižu penziju u FBiH povećavaju za 1,39 KM

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima