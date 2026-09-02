Milenko Parović dobio otkaz zbog objave o generalu Mladiću

Agencija za obezbjeđenje "Sek uan" /Sec one/ otpustila je Nevesinjca Milenka Parovića sa radnog mjesta u Mostaru, nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju generala Ratka Mladića.

Hajka na Parovića krenula je kada je stranica "Zaštitari BiH/Novosti/Konkursi" na "Fejsbuku" zatražila reakciju njegovog poslodavca nakon što je objavio fotografiju generala Mladića.

Parović je rekao da su ga juče kontaktirali i ponudili mu sporazumni raskid radnog odnosa zbog objave na društvenim mrežama.

- Podijelio sam fotografiju generala Mladića i njegove pokojne kćerke, jer me dirnula kao oca, bez namjere da vrijeđam bilo čije žrtve - naveo je Parović, ističući da objavom nije želio nikoga da vrijeđa.

On je naglasio da je nakon objave uslijedila hajka protiv njega, navodeći da je dobio veliki broj gnusnih uvreda i prijetnji.

- Objavili su moju sliku sa "Fejsbuka", poveli hajku na društvenim mrežama, stavili su mi metu na čelo. Imam poruke u kojima vrijeđaju moju majku, kćerku, psuju četničku majku. Prijete mi i u komentarima - rekao je Parović.

Nakon novinarskog upita, iz Uprave "Sek uan" potvrđeno je da Parović više nije angažovan na poslovima u toj agenciji.

- Ovim putem vas informišemo da navedeni Milenko Parović od juče nije angažovan na radnim zadacima u Agenciji "Sek uan". Njegov status zaposlenika prestaje nakon isteka zakonom propisanog otkaznog roka od 15 dana - naveli su iz Uprave.

Iz Agencije su poručili da u svom poslovanju primjenjuju visoke etičke standarde, te da poštuju zakone BiH, međunarodne propise i odluke nadležnih institucija.

Agencija za obezbjeđenje "Sek uan" posluje širom BiH, kao i u Republici Srpskoj, a većinski vlasnici su Mirsad Ćatić i Emir Spahić.

(Srna)