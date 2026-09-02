"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

Niko od zdravstvenih radnika nije odgovoran za smrt Luke Palatinuša, zaključila je osmočlana Komisija Županijske bolnice Čakovec nakon vanrednog internog nadzora.

Jutarnji list je nezvanično dobio na uvid zapisnik u kom Komisija tvrdi da je 38-godišnji međimurski preduzetnik pravilno pregledan i zbrinut, te da se njegova iznenadna smrt nije mogla predvidjeti niti spriječiti.

Riječ je, dakle, o unutrašnjem nadzoru bolnice, dok je Ministarstvo zdravlja pokrenulo zdravstveno-inspekcijski nadzor kako bi još jednom proverilo da li je lečenje sprovedeno po pravilima struke.

Iz zapisnika sastavljenog 26. avgusta proizlazi da je Luka Palatinuš 19. avgusta u 22:34 časa stigao na Objedinjeni hitni bolnički prijem zbog probadajućeg bola u desnoj strani grudnog koša i trnjenja u desnoj ruci. EKG mu je snimljen u 22:39, a krv za laboratorijsku obradu uzeta u 22:48 časova.

Komisija navodi da je pacijent negirao otežano disanje, mučninu, vrtoglavicu, lupanje srca i druge tegobe, kao i da pri pregledu nije bio blijed niti preznojen.

"Dobio je Brufen, sedativ Misar i lijekove za snižavanje krvnog pritiska", piše u nalazu.

Upravo se taj dio bolničkog nalaza bitno razlikuje od onoga što je javno ispričala njegova supruga Jasmina. Prema njenim riječima, Luka je te večeri jedva disao, snažno ga je boljelo u grudima i ruci, a kapi znoja padale su mu sa čela.

U medicinskoj dokumentaciji prema kojoj je sastavljen inspekcijski nalaz piše da je, nakon početne terapije, preminuli Luka naveo “kompletnu regresiju tegoba”. U zapisniku se potvrđuje da je supruga zatražila izmjenu upravo tog navoda.

Bolnički radnici tvrdili su Komisiji da je Luka rekao kako više ne osjeća bolove ni trnjenje. Naveli su i da je bio saradljiv i komunikativan, te da nakon toga nije prijavio pogoršanje.

Njegova supruga tvrdi suprotno: Ljuka joj je govorio da mu nije dobro i molio je da ga odveze u drugu bolnicu. Ona se, kako je rekla medijima, bojala da krene prema Varaždinu jer je izgledao toliko loše da je strahovala da će umrijeti u automobilu.

Nakon pristizanja prvih laboratorijskih nalaza Luka je ponovo pozvan, stoji u nalazu, iz čekaonice u ambulantu. Komisija navodi da je razgovorom sa ljekarom ponovo utvrđeno da nema akutnih simptoma. Budući da se vrijednost troponina, pokazatelja oštećenja srčanog mišića, s vremenom može promijeniti, dogovoreno je ponovno vađenje krvi dva sata nakon prvog.

Luka se vratio u čekaonicu. Prije kontrolnog vađenja krvi iznenada je izgubio svijest i srušio se. EKG je pokazao komorsku (ventrikularnu) fibrilaciju, a u reanimaciji su učestvovali radnici hitnog prijema, kao i dežurni anesteziolog i kardiolog. Reanimacija je trajala 50 minuta, ali nije uspostavljena spontana cirkulacija i proglašena je smrt.

Bolnica navodi da je osoblje reagovalo odmah, dok supruga za medije tvrdi da je prošlo nekoliko minuta tokom kojih su drugi pacijenti pomagali da se Luka prenese na bolnički krevet.

Obdukcija je, stoji u nalazu, pokazala potpunu trombotsku okluziju proksimalnog dela silazne grane lijeve koronarne arterije, poznate kao LAD. Utvrđeni su i teška ateroskleroza, uvećanje lijeve polovine srca, fibroza srčanog mišića i plućni edem.

Prema zaključku Komisije, akutna okluzija LAD-a izazvala je ishemiju velikog dela srčanog mišića, malignu aritmiju, srčani zastoj i smrt. Međutim, tvrde da taj razvoj događaja nije bilo moguće predvidjeti jer prvi nalaz troponina i EKG nisu ukazivali na akutni infarkt.

Komisija je tako zaključila i da Luka nije morao biti priključen na monitor. Navode da u trenutku procjene nije bio životno ugrožen, da nije otežano ni ubrzano disao, da mu saturacija kiseonikom nije bila snižena, te da nije postojala medicinska indikacija za kontinuirani nadzor neposredno uz osoblje.

"Pacijent je mogao da boravi u čekaonici", zaključila je Komisija.

Konačna ocjena internog nadzora jeste da su svi postupci zdravstvenih radnika bili u skladu sa pravilima i standardima medicinske struke. Smrt je, prema tom nalazu, nastupila zbog nagle i nepredvidive okluzije koronarne arterije koju nije bilo moguće prevenirati.

Porodica se sa takvim prikazom događaja ne slaže. Ne žele, poručila je supruga u medijima, da unapred prozivaju pojedince, ali traže odgovor na pitanje zašto Luka, nakon više dolazaka na hitnu zbog sličnih simptoma, nije ostao pod neposrednim nadzorom.

U srijedu se oglasio i direktor bolnice Nikola Hren. Izrazio je saučešće porodici i poručio da ne bježi od odgovornosti, te da bolnicu otvara svim organima koji istražuju slučaj.

"Nemamo šta da krijemo i ne želimo ništa da krijemo", naveo je Hren, dodajući da za funkcionisanje bolnice odgovara lično.

Istovremeno je stao u odbranu zaposlenih u bolnici, upozorivši da ljekarima, medicinskim sestrama i tehničarima posljednjih dana stižu uvrede i prijetnje. Takvo postupanje je nazvao javnim linčem i zastrašivanjem, te najavio prijave nadležnim organima.