Logo

Tri šumska požara u Tesliću izazvana gromom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 17:30

Komentari:

0
Теслић пожар велики шумски пожар ватрогасци гашење ватре
Foto: Srna

Tri aktivna šumska požara na području Teslića izazvana su udarima groma, saopšteno je iz Gradske uprave, iz koje apeluju da građani ne preduzimaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu nove požare.

Požari su zabilježeni na lokalitetima Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić, u naselju Kuzmani i na lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica.

Iz Gradske uprave Teslić navode da su šumski požari, prema podacima sa terena, izbili prije nekoliko dana usljed udara groma.

Na gašenju požara koji se zbog suvog zemljišta i pojačanog vjetra teško stavlja pod kontrolu angažovani su radnici Šumskog gazdinstva "Borja", pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić i mještani.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić rekao je da je požar na području Buletića sa strane Kuzmana lokalizovan, dok se na ostalim dijelovima preduzimaju mjere kako bi se spriječilo njegovo širenje.

- Požar u Buletiću proteže se do Kuzmana. Sa strane Kuzmana je lokalizovan, a drugi požar je u Gašama -precizirao je Bubić i istakao da trenutno nema ugroženih domaćinstava.

On je naveo da se situacija na terenu kontinuirano prati i da su sve raspoložive snage angažovane na sprečavanju daljeg širenja požara, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teslić

požar

Veliki šumski požar

Vatrogasci

gašenje požara

vatra

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

"Istočno Sarajevo dobilo priliku da se uključi u trogodišnji plan saradnje sa Sankt Peterburgom"

4 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj novčano podržala prvačiće

5 h

0
Требиње Република Српска

Gradovi i opštine

Najtopliji avgust u posljednjih 90 godina u Trebinju: Svaki dan u mjesecu bio tropski

5 h

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Otvaranje nove Osnovne škole predstavlja nastavak unapređenja obrazovnog sistema

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

04

Kupac se htio rukovati s robotom: On ga napao kung fu potezima

19

57

Osnovci više neće smjeti da koriste vještačku inteligenciju!

19

54

"Republika Srpska uprkos pritiscima realizuje velike investicije"

19

41

Stigla je četkica za zube vrijedna 937 KM, evo u čemu je tajna

19

39

Minić: Utvrditi motiv i kazniti napadače

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima