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Ćosić: Otvaranje nove Osnovne škole predstavlja nastavak unapređenja obrazovnog sistema

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02.09.2026 14:22

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Foto: ATV

Otvaranje novoizgrađene Osnovne škole "Stevo Kaluđerčić" u Istočnom Novom Sarajevu predstavlja nastavak unapređenja obrazovnog sistema na području ove opštine i cijelog grada Istočno Sarajevo, ocijenio je danas gradonačelnik Ljubiša Ćosić.

"Kada imate jednu od dvije novoizgrađene osnovne škole u Republici Srpskoj, onda znate da i opština i grad idu naprijed, a što je najvažnije - da naša djeca imaju sigurnu obrazovnu budućnost", naveo je Ćosić nakon posjete ovoj školi i sastanka sa direktorom Andreom Vukobrat.

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Ćosić je istakao da u Istočnom Novom Sarajevu sada funkcionišu dvije javne predškolske ustanove, dvije osnovne škole, srednja škola, Rektorat, Muzička akademija i tri fakulteta.

"To pokazuje da su na jednom prostoru prisutni svi segmenti obrazovanja, i to u savremenim i modernim objektima", naveo je Ćosić.

Prema njegovim riječima, od svih objekata najvažnija su djeca koja u njih dolaze zadovoljna, srećna i spremna da stiču nova znanja, kao i nastavnici i profesori koji im to znanje prenose.

"Ova škola predstavlja još jedan ukras Istočnog Novog Sarajeva i cijelog Istočnog Sarajeva", ocijenio je Ćosić.

Nova Osnovna škola /OŠ/ "Stevo Kaluđerčić" u Istočnom Novom Sarajevu primila je juče prvu generaciju od 437 učenika, raspoređenih u 18 odjeljenja, među kojima su dva odjeljenja prvačića.

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Vlada Republike Srpske ranije je donijela odluku o osnivanju Osnovne škole "Stevo Kaluđerčić" zbog kontinuiranog povećanja broja učenika i nedovoljnih prostornih kapaciteta postojeće škole "Sveti Sava".

(Srna)

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Istočno Novo Sarajevo

Istočno Sarajevo

Škola

Ljubiša Ćosić

OŠ Stevo Kaluđerčić

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