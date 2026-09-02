Amidžić: Više od 50 odsto međunarodnih projekata u BiH realizuje se u Srpskoj

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da se više od 50 odsto međunarodnih projekata koje u BiH finansiraju međunarodne finansijske institucije i organizacije realizuje na prostoru Republike Srpske.

"Ovo ukazuje na sposobnost Vlade i Ministarstva finansija Republike Srpske, te još jednu potvrdu međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske", rekao je Amidžić danas novinarima u Banjaluci.

Amidžić je sa ministrom finansija Republike Srpske Zorom Vidović potpisao supsidijarni sporazum o zajmu IBRD-a za "Projekat unapređenja zdravstvenih sistema – dodatno finansiranje", ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku.

On je rekao da su se ovdje zajedno sa Vladom Republike Srpske već potvrdili kao dobar tim, te da ulaze u jedan zajednički projekat sa partnerima iz Svjetske banke.

Amidžić je ponovio da je ukupna vrijednost ovog projekta 45 miliona evra, period otplate 32 godine sa grejs-periodom sedam godina uz kamatnu stopu oko tri odsto.

"Ovo su izuzetno povoljna sredstva i ovo je zajednički projekat koji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite i da utiče na poboljšanje statusa zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske", zaključio je Amidžić.

Potpisivanju je prisustvovao i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema.

Posebna pažnja biće posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.

Jačaće upravljanje i finansijska održivost zdravstvenih ustanova putem novog sistema finansijskog izvještavanja, upravljanja dugovima izmirenjem poreskih obaveza i korištenjem informacionih tehnologija, prenosi Srna.