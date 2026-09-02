Dvostruki aršini Hrvata: Smeta im petokraka, a ćute na ustaške simbole

Hrvatska stranka prava (HSP) BiH najavila je pokretanje inicijative za zabranu javnog isticanja i veličanja komunističkih simbola i obilježja u Bosni i Hercegovini, uz poruku da im je cilj navodno sprječavanje glorifikacije totalitarnih režima.

Iz ove političke partije je saopšteno da za prvu radnu sjednicu novog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH spremaju Prijedlog zakona o zabrani isticanja i javnog veličanja komunističkih obilježja.

Smeta im crvena petokraka

U svom saopštenju posebno su se oborili na crvenu petokraku, tvrdeći da ona za brojne porodice ne predstavlja simbol slobode, već isključivo stradanja, progona i gubitka domova.

"Pod crvenom petokrakom JNA je razarala hrvatske i bosanskohercegovačke gradove i sela. Za mnoge porodice ona nije samo simbol jedne ideologije, nego simbol stradanja, progona i izgubljenih domova", tvrde iz HSP-a BiH.

Stranka poručuje da traži jednaka mjerila prema svim totalitarnim ideologijama, piše Jabuka.tv.

"Ako u evropskoj Bosni i Hercegovini nema mjesta za veličanje fašizma i nacizma, ne smije biti mjesta ni za veličanje komunističkog totalitarizma", stoji u njihovom dopisu.

Pozivaju se na Evropski parlament

Iz HSP-a BiH dodaju da će se u inicijativi pozvati na Rezoluciju Evropskog parlamenta o evropskom sjećanju, zahtjevajući zakonsko rješenje bez dvostrukih aršina. Tvrde da ne traže zabranu istorijskog pamćenja, već isključivo zabranu javne glorifikacije.

"Istoriju treba pamtiti, žrtve treba poštovati. Zločine nikada ne smijemo pretvarati u ideale", tvrde su iz ove stranke.

Petokraku bi da zabrane, a na ustaštvo ćute

Međutim, dok im je posebno sporna crvena petokraka i uloga JNA, veličanje ustaštva, fašistička ikonografija i proslava najvećih zločina nad Srbima za ovu političku opciju ne predstavljaju problem, kao ni svakodnevne provokacije upućene srpskom narodu.

Tako javnost u regionu redovno ima priliku da svjedoči morbidnim prizorima i otvorenom isticanju ustaških simbola na koncertima Marka Perkovića Tompsona.