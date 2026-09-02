Logo

Dvostruki aršini Hrvata: Smeta im petokraka, a ćute na ustaške simbole

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 14:35

Komentari:

1
Застава Хрватске, поред ње застава ЕУ.

Hrvatska stranka prava (HSP) BiH najavila je pokretanje inicijative za zabranu javnog isticanja i veličanja komunističkih simbola i obilježja u Bosni i Hercegovini, uz poruku da im je cilj navodno sprječavanje glorifikacije totalitarnih režima.

Iz ove političke partije je saopšteno da za prvu radnu sjednicu novog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH spremaju Prijedlog zakona o zabrani isticanja i javnog veličanja komunističkih obilježja.

Smeta im crvena petokraka

U svom saopštenju posebno su se oborili na crvenu petokraku, tvrdeći da ona za brojne porodice ne predstavlja simbol slobode, već isključivo stradanja, progona i gubitka domova.

"Pod crvenom petokrakom JNA je razarala hrvatske i bosanskohercegovačke gradove i sela. Za mnoge porodice ona nije samo simbol jedne ideologije, nego simbol stradanja, progona i izgubljenih domova", tvrde iz HSP-a BiH.

Stranka poručuje da traži jednaka mjerila prema svim totalitarnim ideologijama, piše Jabuka.tv.

"Ako u evropskoj Bosni i Hercegovini nema mjesta za veličanje fašizma i nacizma, ne smije biti mjesta ni za veličanje komunističkog totalitarizma", stoji u njihovom dopisu.

Pozivaju se na Evropski parlament

Iz HSP-a BiH dodaju da će se u inicijativi pozvati na Rezoluciju Evropskog parlamenta o evropskom sjećanju, zahtjevajući zakonsko rješenje bez dvostrukih aršina. Tvrde da ne traže zabranu istorijskog pamćenja, već isključivo zabranu javne glorifikacije.

"Istoriju treba pamtiti, žrtve treba poštovati. Zločine nikada ne smijemo pretvarati u ideale", tvrde su iz ove stranke.

Petokraku bi da zabrane, a na ustaštvo ćute

Međutim, dok im je posebno sporna crvena petokraka i uloga JNA, veličanje ustaštva, fašistička ikonografija i proslava najvećih zločina nad Srbima za ovu političku opciju ne predstavljaju problem, kao ni svakodnevne provokacije upućene srpskom narodu.

Tako javnost u regionu redovno ima priliku da svjedoči morbidnim prizorima i otvorenom isticanju ustaških simbola na koncertima Marka Perkovića Tompsona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska stranka prava

komunizam

petokraka

Tompson

ustaški simboli

ustaški simboli

Ustaštvo

Komentari (1)

Pročitajte više

Требиње Република Српска

Gradovi i opštine

Najtopliji avgust u posljednjih 90 godina u Trebinju: Svaki dan u mjesecu bio tropski

2 h

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Otvaranje nove Osnovne škole predstavlja nastavak unapređenja obrazovnog sistema

2 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Sramno: Pretučen srpski povratnik (92) u Vogošći, napadači pucali i na njegovog sina

2 h

2
Болница Добој-операција

Zdravlje

Novi život: Mioljka je prvi pacijent iz Srpske koji je u Minsku dobio novu jetru

2 h

0

Više iz rubrike

Црква у Крљевцима

BiH

MAPA - Objavljene lokacije: Gdje su u BiH srušene srpske crkve

4 h

2
Раиф Диздаревић

BiH

Preminuo Raif Dizdarević

6 h

0
Суд БиХ признао: Три године не радимо ништа на лоцирању Махмуљина

BiH

Sud BiH priznao: Tri godine ne radimo ništa na lociranju Mahmuljina

9 h

1
Усијале се тастатуре у ФБиХ, на дневном нивоу око 10.000 нових кривичних пријава

BiH

Usijale se tastature u FBiH, na dnevnom nivou oko 10.000 novih krivičnih prijava

22 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima