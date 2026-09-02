"Istočno Sarajevo dobilo priliku da se uključi u trogodišnji plan saradnje sa Sankt Peterburgom"

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je nakon sastanka sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatanom Klokićem i delegacijom Sankt Peterbuga, da je Istočno Sarajevo dobilo priliku da se uključi u trogodišnji plan saradnje Srpske i tog ruskog grada.

"Mislim da je današnji sastanak bio prilika da se Istočno Sarajevo priključi ovoj saradnji, koja traje još od 2017. godine, i da sarađujemo na svim poljima gdje smo zainteresovani", naglasio je Ćosić.

On je rekao da se tu, prije svega, misli na gradsku administraciju, kulturu, vjerska pitanja, sport, nevladin sektor, ali i na privredu.

Ćosić je rekao da bi u naredne tri godine Istočno Sarajevo moglo da se, pored postojeće saradnje sa Krasnodarom, Njižnim Novgorodom, uključi i u plan saradnje sa Sankt Peterburgom.

"Gradska uprava Istočnog Sarajeva posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj i regionalnoj saradnji sa partnerima iz Ruske Federacije", istakao je Ćosić, izrazivši zadovoljstvo što će ovaj grad moći u narednom periodu da učestvuje u radu tima koji radi na obostranoj saradnji.

Klokić je rekao da mu je drago što je saradnja sa Ruskom Federacijom posljednjih nekoliko godina sve intenzivnija u različitim oblastima, kao što su kultura, sport, obrazovanje, medicina i naučno-tehnološke inovacije.

On je naveo da Republika Srpska od partnera iz Ruske Federacije dobija svestranu podršku, dodajući da delegacije iz Srpske posjećuju Sankt Peterburg, dok delegacije iz tog ruskog grada dolaze u Srpsku radi unapređenja saradnje.

"Sutra ćemo imati sastanak naše radne grupe koja će definisati novi plan, mapu puta i ciljeve koji će biti obuhvaćeni u tom trogodišnjem periodu", naveo je Klokić.

On očekuje nastavak intenzivne saradnje sa Sankt Peterburgom, navodeći da su predstavnici tog grada uvijek dobrodošli u Istočno Sarajevo, Banjaluku, Trebinje i druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Klokić je zahvalio Ćosiću za gostoprimstvo.

Zamjenik predsjednika Komiteta za spoljne veze Sankt Peterburga Olga Androsova rekla je da je delegacija tog grada došla u Istočno Sarajevo u skladu sa dogovorom između gubernatora Sankt Peterburga Aleksandra Beglova i rukovodstva Republike Srpske.

"Sankt Peterburg i Republiku Srpsku povezuju dugogodišnje prijateljske i poslovne veze. Naša saradnja obuhvata širok niz različitih oblasti, a to su ekonomija, kultura, omladinska politika, obrazovanje i tako dalje", navela je Androsova, koja predvodi delegaciju Sankt Peterburga.

Ona je rekla da je cilj posjete učešće na zasjedanju radne grupe posvećene saradnji Sankt Peterburga i Republike Srpske, kao i kreiranje novih projekata i mape puta za naredne godine.

Androsova je istakla da će na sastancima u Republici Srpskoj biti razgovarano i o događajima planiranim za narednu godinu, koja će biti jubilarna, jer će tada biti obilježeno 20 godina od uspostavljanja saradnje Sankt Peterburga i Srpske.

"Prije tri mjeseca organizovali smo `Dane Sankt Peterburga u Republici Srpskoj`. To je bio veliki niz događaja, a bio je uključen i kulturni i poslovni dio programa", rekla je Androsova.

Ona je izrazila nadu da će naredne godine biti organizovan još veći broj događaja, ne samo u Srpskoj, nego i u Sankt Peterburgu, te zahvalila Ćosiću i Klokiću za prijem delegacije.

Saradnja Republike Srpske i Sankt Peterburga traje od 2017. godine, a prema riječima učesnika sastanka, u narednom periodu trebalo bi da bude definisan novi trogodišnji plan saradnje, prenosi Srna.