Logo

Tragedija u RiTE Gacko: Poginuo radnik nakon što je pao sa konstrukcije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 15:59

Komentari:

0
Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције
Foto: ATV

Jedno lice smrtno je stradalo danas prilikom izvođenja radova na gradilištu novog postrojenja za prečišćavanje uglja u RiTE Gacko, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

“Policijska stanica Gacko je zaprimila prijavu da je jedno lice smrtno stradalo prilikom izvođenja radova u RiTE Gacko. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja” rekli su za ATV iz PU Trebinje.

Kako ATV nezvanično saznaje, radnik je pao sa konstrukcije i smrtno stradao.

Stradali nije bio zaposlenik RiTE Gacko, već radnik firme angažovane na izvođenju radova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Gacko

Poginuo radnik

Gacko

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Sramno: Pretučen srpski povratnik (92) u Vogošći, napadači pucali i na njegovog sina

2 h

2
Змај од Шипова имао удес у Шипову

Hronika

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

3 h

2
Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Hronika

Vozaču oduzet ”audi” zbog obijesne vožnje, naduvao 2,2 g/kg

6 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Poznati detalji obračuna u tramvaju: Povrijeđen migrant, napadač i dalje u bjekstvu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima