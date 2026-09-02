Tragedija u RiTE Gacko: Poginuo radnik nakon što je pao sa konstrukcije

Jedno lice smrtno je stradalo danas prilikom izvođenja radova na gradilištu novog postrojenja za prečišćavanje uglja u RiTE Gacko, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

“Policijska stanica Gacko je zaprimila prijavu da je jedno lice smrtno stradalo prilikom izvođenja radova u RiTE Gacko. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja” rekli su za ATV iz PU Trebinje.

Kako ATV nezvanično saznaje, radnik je pao sa konstrukcije i smrtno stradao.

Stradali nije bio zaposlenik RiTE Gacko, već radnik firme angažovane na izvođenju radova.