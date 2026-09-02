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Poznati detalji obračuna u tramvaju: Povrijeđen migrant, napadač i dalje u bjekstvu

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02.09.2026 09:17

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS iznijelo je detalje sinoćnjeg napada u tramvaju prilikom kojeg je jedna osoba teško povrijeđena.

Kako je navedeno iz MUP-a KS, Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 1. septembra u 22:15 sati da je u tramvaju u ulici Zmaja od Bosne došlo do fizičkog sukoba između dvije osobe. Jedna osoba je povrijeđena, dok se druga nakon incidenta udaljila u nepoznatom pravcu.

Izlaskom na mjesto događaja policijski službenici potvrdili su navode prijave i utvrdili da je povrijeđen E.I., rođen 1996. godine u Maroku. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć pružila mu je prvu pomoć, nakon čega je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

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Ljekar je u KCUS-u konstatovao da je 30-godišnjak zadobio teške tjelesne povrede nanesene oštrim predmetom. Povrijeđeni je zadržan na opservaciji, prenosi Avaz.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je konstatovao da je počinjeno krivično djelo teška tjelesna povreda.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju svih okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog.

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Sarajevo

Migranti

napad nožem

MUP Kanton Sarajevo

tramvaj

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