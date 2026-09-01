Dripac tukao radnika u Trebinju na benzinskoj pumpi, svi stajali i gledali

Trebinjska policija uhapsila je A.T. koji je na brutalan način pretukao radnika benzinske pumpe.

Radnik, I.M. je zbog dobijenih povreda lica smješten u JZU Sveti Arhiđakon Stefan - 9. januar. Policija je nakon dobijanja prijave vrlo brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a o slučaju je obaviješteno tužilaštvo.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, riječ je o Aleksi Tasovcu koji je u trenutku napada bio u alkoholisanom stanju.

Šta se dogodilo?

Prema onome što se vidi na snimku sa nadzornih kamera, osumnjičeni ulazi u verbalnu raspravu sa radnikom na benzinskoj pumpi koji sjedi na kasi. Istovremeno iza njega stoje dva muškarca.

Tokom rasprave A.T. se nasilnički unosi radniku u lice nakon čega pokušava da ga uhvati i udari. U tome uspijeva i počinje da mu čupa kosu, dok jedan muškarac iza pokušava da ga smiri.

Napad na radnika benzinske pumpe u Trebinju ATV

Radnik uspijeva da ispod pulta dohvati tupi predmet kojim se branio, međutim, A.T. mu ga oduzima i počinje brutalno da ga udara. Za to vrijeme, dva muškarca koja su se nalazila iza njega su se povukli, dok se na ulaznim vratima benzinske pumpe pojavljuju dva mladića koji očigledno pokušavaju verbalno da ga smire, ali ne prilaze da prekinu premlaćivanje. Nakon toga osumnjičeni A.T. bježi iz radnje, a povrijeđeni radnik se jedva pridiže sa poda.

Napad na radnika benzinske pumpe u Trebinju ATV

Za šta ga policija tereti

Policijski službenici Policijske stanice Trebinje preduzimaju sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela „Nasilničko ponašanje“ iz člana 362., „Tjelesna povreda“ iz člana 131. stav 2. i „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“ iz člana 306. Krivičnog zakonika Republike Srpske protiv lica inicijala A.T.

Policijski službenici su iza ponoći, 31. avgusta, zaprimili prijavu da je u objektu jedne pumpe nepoznato lice napalo lice inicijala I.M., nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu.