Rosulje na nogama: Više od 400 primjedbi zbog planirane gradnje

Više od 400 mještana Rosulja podnijelo je primjedbe na izmjenu regulacionog plana za južni dio naselja.

„Riječ o nezvaničnim, ali pouzdanim podacima sa terena o broju predatih primjedbi građana u prostorijama Gradske uprave Banjaluka, Mjesne zajednice Rosulje i kod izrađivača plana - firme „Routing“.Javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana, tokom kojeg su fizička i pravna lica mogla predati primjedbe, prijedloge i mišljenja, trajao je od 28.07. do 28.08.2026. god“, navode iz neformalne grupe građana „Sačuvajmo Rosulje“.

Kako dalje navode, Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave ima rok od 30 dana da organizuje javnu raspravu na kojoj sva zainteresovana lica ponovo mogu iznijeti primjedbe i prijedloge na predmetni Nacrt.

Planirano prostorno rješenje između ulica Kralja Petra II, Lazaričke, Pete kozarske brigade i nove saobraćajnice u Rosuljama, površine 2,17 hektara, izazvalo je masovno nezadovoljstvo mještana.

Građani su u primjedbama i na protestnim okupljanjima ukazali da je Nacrt pravljen po nalogu investitora u kolektivnu stanogradnju, iako postojeća javna infrastruktura ne može izdržati dodatnih 227 stanova i trostruko povećanje broja stanovnika.

Dok je važeći RP omogućavao izgradnju jedne nove zgrade do četiri sprata (P+4), izmjenama se planira podizanje više stambeno-poslovnih lamela sa sedam i osam nadzemnih etaža (P+6 i P+7) i jedna manja zgrada (P+3+Pe).

Zgrade P+6 i P+7 bi imale najvišu spratnosti ne samo u predmetnom obuhvatu, već na cijelom prostoru matičnog RP između ulica Mladena Stojanovića, Milana Radmana, Kralja Petra II i Trive Amelice, površine 13,3 hektara.

Mještani su javno negodovali što su se pojedine visoke zgrade sa podzemnim garažama i nova ulica sa trotoarom, uplanili preko (i ispod) privatnih posjeda bez znanja i saglasnosti njihovih vlasnika, uz predviđeno rušenje nekoliko porodičnih kuća i pomoćnih objekata.

Ukazali su da preopterećena saobraćajna i komunalna infrastruktura, kao i iscrpljeni kapaciteti Osnovne škole „Aleksa Šantić“, javnih vrtića i ambulante porodične medicine, ne mogu podnijeti priliv više stotina novih stanovnika.

Iz tog razloga građani Rosulja su zatražili povlačenje štetnog Nacrta iz procedure i ograničavanje gradnje u ovom naselju na maksimalno tri nadzemne etaže (P+2).

Javni interes i potrebe građana moraju imati prioritet u odnosu na pojedinačne interese i želje privatnih investitora, poručili su mještani Rosulja.