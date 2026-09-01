TABELA: Ponovo oboren rekord u Banjaluci, i to ne malo

U Banjaluci je ponovo oboren rekord kada su visoke temperature u pitanju - avgust je sa srednjom temperaturom od 26.3 stepena, bio najtopliji mjesec od početka mjerenja.

Naime, sa srednjom mjesečnom temperaturom od 26.3 stepena Celzijusa, avgust 2026. godine je bio najtopliji mjesec od početka mjerenja u Banjaluci.

I to nije sve, skoro svi najtopliji mjeseci pripadaju periodu nakon 2000. godine, osim avgusta 1952.

Avgust paklen

Avgust 2026. godine bio je 4 stepena topliji od prosjeka, i za pola stepena topliji od prethodno najtoplijeg avgusta, zabilježenog 2024. godine.

Od deset najtoplijih avgusta, čak osam je zabilježeno u periodu nakon 2000. godine, što ukazuje na izražen trend porasta temperatura tokom ljetnih mjeseci.

Čak 30 toplih dana

"Takođe, oboren je i rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36.2 stepena. Istovremeno, ovo je i najviša srednja maksimalna temperatura zabilježena u bilo kojem mjesecu od početka mjerenja", kažu u RHMZ.

U avgustu 2026. godine u Banjaluci je registrovano čak 30 tropskih dana (dana sa maksimalnom temperaturom od 30 i više). Samo je 25. avgusta maksimalna temperatura bila ispod 30 stepeni i iznosila je 25.5 stepeni.

Avgust 2026. godine imao je isti broj tropskih dana kao i avgust 2024. godine. To su ujedno jedina dva mjeseca u kojima je zabilježeno 30 tropskih dana.

Posebno se izdvaja broj dana sa temperaturom od 35 stepeni Celzijusa i više. Tokom čak 19 dana maksimalna temperatura prelazila je 35 stepeni. Ovo je najveći broj takvih dana u jednom mjesecu od početka mjerenja. Prethodni rekord zabilježen je u avgustu 2017. godine, kada je bilo 15 dana sa temperaturom od 35 stepeni i više.

Tokom četiri dana maksimalna temperatura prelazila je 40 stepeni. Ovakva pojava u Banjaluci zabilježena je još samo dva puta — u julu 2007. i avgustu 2012. godine.

Ipak nije oboren apsolutni maksimum

Iako je avgust 2026. bio izuzetno topao, apsolutni maksimum temperature za avgust nije oboren. Apsolutni avgustovski maksimum za Banjaluku iznosi 41.8 stepeni, a zabilježen je 2017. godine. Ove godine najviša temperatura iznosila je 40.6 stepeni.

Srednje mjesečne temperature RHMZ

Zabilježeno je i pet tropskih noći, odnosno noći tokom kojih minimalna temperatura nije padala ispod 20 stepeni.

Srednje temperature 10 najtoplijih avgusta RHMZ

Avgust je bio i izuzetno sušan. Ukupna količina padavina iznosila je svega 12.2 milimetara.

Ljeto 2026. u Banjaluci

Sve ukupno, ljeto 2026. godine (jun, jul i avgust), sa srednjom temperaturom od 24.8 stepeni, bilo je drugo najtoplije ljeto u Banjaluci od početka mjerenja. Toplije je bilo samo ljeto 2024. godine.

Sa srednjom temperaturom od 23.3 stepena, jun je bio 2.2 stepena topliji od prosjeka.

Srednje temperature u 10 najtoplijih ljeta RHMZ

Jul je, sa srednjom temperaturom od 24.0, bio 1.2 stepena topliji od prosjeka, dok je avgust, sa srednjom temperaturom od čak 26.3 stepena, značajno doprinio tome da ljeto 2026. bude drugo najtoplije ljeto od početka mjerenja.

10 najtoplijih ljeta

Svih deset najtoplijih ljeta zabilježeno je u periodu nakon 2000. godine, što ukazuje na izražen trend porasta ljetnih temperatura.

Broj tropskih dana tokom ljeta od 1961. godine RHMZ

Ljeto 2026. godine bilo je ljeto sa najvećim brojem tropskih dana u Banjaluci — čak 71 dan. Prethodni maksimum zabilježen je tokom ljeta 2024. godine, kada je registrovano 70 tropskih dana.

U Banjaluci je od 1961. godine do danas izražen porast broja tropskih dana, posebno nakon 2000. godine.

Ljeto 2026. godine bilo je i ljeto sa najvećim brojem dana sa temperaturom od 35 stepeni i više — čak 34 dana. Prethodni maksimum zabilježen je tokom ljeta 2024. godine, kada je registrovano 30 takvih dana.

Broj tropskih noći tokom ljeta od 1961. godine RHMZ

Tokom ljeta 2026. godine noći i jutra su često bili svježi, ali je i dalje zabilježeno 13 tropskih noći. Više tropskih noći zabilježeno je samo tokom rekordno toplog ljeta 2024. godine, kada ih je bilo čak 30.

"Ljeto 2026. godine bilo je sušno, a posebno se izdvaja avgust. Tokom juna i jula bilo je kiše i povremeno jačih pljuskova sa grmljavinom, ali je ukupna količina padavina i u tim mjesecima bila manja od prosjeka. Avgust je bio izuzetno sušan, uz kratkotrajne padavine koje su zabilježene samo tokom nekoliko dana", ističu u RHMZ.