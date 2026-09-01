Logo

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 14:09

Komentari:

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Septembar bi za tri znaka Zodijaka mogao da bude mjesec koji će dugo pamtiti. Poslije perioda čekanja, neizvjesnosti i osjećaja da se neke stvari nikako ne pomjeraju sa mrtve tačke, konačno se otvaraju vrata novih mogućnosti.

Posebno zanimljiv mogao bi da bude finansijski aspekt. Nekima se smiješi dodatna zarada, drugima naplata novca koji dugo čekaju, dok bi pojedini horoskopski znaci mogli da dobiju poslovnu ponudu koja će im značajno popraviti stanje na računu.

Роштиљ-ћевапи

Banja Luka

U Banjaluci počeo Ćevap fest

Bik

Bikovi bi mogli da budu među najvećim finansijskim srećnicima ovog mjeseca. Ono što je dugo bilo zakočeno konačno može da počne da se rješava. To može biti isplata koju čekaju, dodatni honorar, novi poslovni dogovor ili prilika za zaradu koja dolazi praktično niotkuda. Za neke Bikove ovo može značiti i konačno zatvaranje starih računa i dugovanja. Poslije mjeseci u kojima su morali da vode računa o gotovo svakom dinaru, septembar im donosi mogućnost da naprave ozbiljniji finansijski predah. Posebno bi trebalo da obrate pažnju na poslovne razgovore i ponude koje na prvi pogled možda ne izgledaju spektakularno. Upravo iz jedne takve prilike mogla bi da se razvije mnogo bolja zarada nego što očekuju.

Rak

Dok Bikovima septembar naglašava materijalnu stranu života, Rakovima bi najveće iznenađenje moglo da stigne kroz emocije. Osoba od koje su dugo čekali poruku, razgovor ili znak pažnje mogla bi ponovo da se pojavi u njihovom životu. Moguće je pomirenje, rješavanje nesporazuma ili razgovor koji će skinuti veliki teret sa srca. Za neke Rakove ovo će značiti zatvaranje stare priče, dok bi drugi mogli da dobiju priliku da odnos koji im je važan započnu iznova. Ne bi trebalo da insistiraju da se sve reši preko noći. Jedan iskren razgovor mogao bi da bude sasvim dovoljan da stvari krenu u mnogo boljem smjeru.

илу-љубав-0502026

Ljubav i seks

Koliko nam zaista treba da zavolimo? Muškarci su brži na riječima, evo šta kaže nauka

Vodolija

Vodolije bi tokom septembra mogle da dobiju vest koja potpuno mijenja njihove dosadašnje planove. Novi posao, projekat, saradnja, putovanje ili ponuda koja dolazi preko osobe koju već poznaju može ih izvući iz rutine. Najzanimljivije je što bi upravo neočekivana poslovna prilika mogla da ima odličan finansijski potencijal. Vodolije koje već neko vrijeme razmišljaju o promjeni posla ili dodatnom izvoru prihoda trebalo bi dobro da otvore oči. Nešto što u početku izgleda kao mali angažman moglo bi vremenom da preraste u stabilan izvor zarade.

(ŽenaBlic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Astrolozi

Komentari (0)

Pročitajte više

ОЦ Јахорина

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo ima potencijal da bude među najtraženijim destinacijama u Srpskoj

1 h

0
Манастир Крупа на Врбасу

Društvo

Manastir Krupa - jedno od najposjećenijih molitvenih mjesta u Srpskoj

1 h

0
Знате ли како је Господска улица добила име

Banja Luka

Znate li kako je Gospodska ulica dobila ime

1 h

0
Град Лакташи.

Gradovi i opštine

Laktaši - "najveći mali grad na svijetu" u srcu Lijevča polja

1 h

0

Više iz rubrike

Детерџент за суђе

Zanimljivosti

Dodao deterdžent u beton, rezultat eksperimenta šokirao

5 h

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 1. septembar: Pogledajte šta vam zvijezde donose

7 h

0
Хоутоуван је напуштено рибарско село на сјеверној страни кинеског острва Шенгшан, око 65 километара источно од Шангаја

Zanimljivosti

Nekada živahno selo, danas "grad duhova": Priroda je progutala sve pred sobom

1 d

0
Новчанице евра на столу преко којих падају кованице.

Zanimljivosti

Od 5. septembra novac pada s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

24

Ovo je tajna savršenog ajvara: Makedonci imaju jedan trik za paprike

14

19

Da li se sprema ekstremna zima? Evo šta otkriva Stogodišnji kalendar

14

15

Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

14

09

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

14

06

U Banjaluci počeo Ćevap fest

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima