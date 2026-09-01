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Istočno Sarajevo ima potencijal da bude među najtraženijim destinacijama u Srpskoj

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01.09.2026 13:03

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ОЦ Јахорина
Foto: ATV

Istočno Sarajevo ima sve preduslove da i u ovogodišnjem programu turističkih vaučera bude među najtraženijim destinacijama u Republici Srpskoj, izjavio je direktor Turističke organizacije grada, Stefan Stajčić.

"Pale, Jahorina i cijelo područje Istočnog Sarajeva imaju šta da ponude i tokom jeseni, od planinarenja, šetnji i boravka u prirodi, do gastronomske ponude, kulturno-istorijskih sadržaja i brojnih drugih turističkih aktivnosti", istakao je Stajčić.

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On je naveo da su turistički vaučeri važan instrument za razvoj domaćeg turizma i produženje turističke sezone u Republici Srpskoj, ali i značajna prilika za turističku privredu ovog grada.

Govoreći o Istočnom Sarajevu, Stajčić je kao najbolje primjere uspješne primjene ovog programa izdvojio hotele "Damis" i "Lavina", koji su u prethodnom periodu ostvarili najveći broj noćenja, realizovanih posredstvom turističkih vaučera.

On je istakao da to pokazuje da ovaj instrument ima konkretan i mjerljiv efekat na turističku privredu, ali i da postoji veliko interesovanje građana za boravak na destinacijama u Istočnom Sarajevu.

Stajčić je pozvao građane Republike Srpske i sve korisnike turističkih vaučera da najavljene lijepe jesenje dane iskoriste za odmor u Istočnom Sarajevu i na Jahorini.

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Menadžer prodaje hotela "Termag" na Jahorini Branislav Timotić izjavio je da je ovaj hotel i ove godine partner u programu turističkih vaučera Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

On je naveo da se, kao i prethodnih godina, punoljetni građani sa prebivalištem u Republici Srpskoj, kao i punoljetni građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo Srpske, mogu prijaviti za vaučere kroz redovnu proceduru.

Timotić je naveo da će vaučeri od ponedjeljka, 7. septembra, pored ostalih prijavljenih subjekata u programu, moći da se koriste i za usluge hotela "Termag".

"Uslov za korištenje vaučera u vrijednosti od 100 KM jeste rezervacija od najmanje dva noćenja, ukoliko boravi jedna osoba. Za dvije osobe koje žele da iskoriste dva vaučera, ukupne vrijednosti 200 KM, uslov je rezervacija od najmanje tri noćenja u našem hotelu", pojasnio je Timotić.

Prema njegovim riječima, vrijednost vaučera odbija se od ukupnog hotelskog računa koji gost ostvari tokom boravka, što je ocijenio dobrom prilikom za građane da iskoriste vaučere i provedu ugodan odmor na Jahorini.

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Program turističkih vaučera trajaće od ponedjeljka, 7. septembra do 30. novembra.

Vlada Republike Srpske je 13. avgusta, s ciljem razvoja domaćeg turizma, donijela Uredbu o dodjeli turističkih vaučera građanima Srpske za subvencionisano korišćenje usluga u ugostiteljskim objektima za smještaj.

(Srna)

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Turizam

Turistički vaučeri

Stefan Stajčić

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