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Cvijanović: Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost

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01.09.2026 13:35

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Жељка Цвијановић на састанком са Идом Нетанјахуом.
Foto: Cvijanovic_Z/X/Screenshot

Srdačan razgovor danas u Banjaluci sa Idom Netanjahuom, uglednim izraelskim ljekarom, piscem i bratom premijera Benjamina Netanjahua, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ido je u našem gradu povodom promocije svoje knjige o herojskoj akciji u Entebeu i svom bratu Jonatanu, koji je stradao u toj akciji. Priča o požrtvovanosti i hrabrosti koju ova knjiga nosi je nešto što naš narod veoma dobro poznaje i razumije - istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodala je da Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost.

- Zato su ovakvi susreti od velikog značaja jer našu saradnju moramo produbljivati na svim poljima. Hvala Idu na posjeti i želim da znate da ste ovdje uvijek među prijateljima, i uvijek ste dobro došli - navela je ona.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Ido Netanjahu

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