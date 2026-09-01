Cvijanović: Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost

Srdačan razgovor danas u Banjaluci sa Idom Netanjahuom, uglednim izraelskim ljekarom, piscem i bratom premijera Benjamina Netanjahua, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ido je u našem gradu povodom promocije svoje knjige o herojskoj akciji u Entebeu i svom bratu Jonatanu, koji je stradao u toj akciji. Priča o požrtvovanosti i hrabrosti koju ova knjiga nosi je nešto što naš narod veoma dobro poznaje i razumije - istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Srdačan razgovor danas u Banjaluci sa Idom Netanjahuom, uglednim izraelskim ljekarom, piscem i bratom premijera Benjamina Netanjahua.



Ido je u našem gradu povodom promocije svoje knjige o herojskoj akciji u Entebeu i svom bratu Jonatanu, koji je stradao u toj akciji. Priča o… pic.twitter.com/JYXv0iWT5n — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 1, 2026

Dodala je da Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i zajednička budućnost.

- Zato su ovakvi susreti od velikog značaja jer našu saradnju moramo produbljivati na svim poljima. Hvala Idu na posjeti i želim da znate da ste ovdje uvijek među prijateljima, i uvijek ste dobro došli - navela je ona.