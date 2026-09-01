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Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

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01.09.2026 14:15

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Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.
Foto: pexels/ Oleg Prachuk

Prizor na popularnoj zadarskoj plaži Kolovare zgrozio je mnoge kupače i podigao veliku prašinu nakon objave koja se proširila društvenim mrežama.

Naime, Zadrani su primijetili da se veći broj ljudi svakodnevno tušira i pritom koristi šampone za pranje kose.

Velika količina pjene zatim se sliva direktno u more.

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"Samo da pitam… Na bazenu Kolovare se dnevno minimalno 70 ljudi kupa i pere kosu šamponom na tuševima kod bazena? Prije nekoliko dana je šest djevojaka pralo kosu, napravile su 1 kubik pjene, kada sam im rekao da to nije u redu jer sve ide direktno u more, rekle su mi da je to u redu jer se u Zadru sve može. Pa ako to nije dozvoljeno, onda barem nalijepite naljepnice na tuševe, a ako je to dozvoljeno, da znam pa da se ne nerviram", napisao je jedan Petar unutar Fejsbuk grupe "TRN U OKU Zadar".

"Pobogu, kupaj se kod kuće"

Objava je izazvala lavinu reakcija.

"Pod hitno bih zabranila upotrebu šampona pod tušem na plaži. Pobogu, kupaj se kod kuće"; "Uvesti žetone pa da vidimo koliko puta će pritisnuti česmu", revoltirani su ljudi u komentarima.

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Dodaju da tuširanje na plažama zaista nije potrebno jer se danas sva higijena može obaviti u sopstvenom kupatilu.

"Ja sam tu domaći, radim to cijeli život"

"Polivati se pod tušem na plažama i pri tome kozmetičkim deterdžentima… Nedostaje još samo da počnu da stružu grube pete i sijeku nokte, dok drugi čekaju u redu. Inače, nema boljeg tla za dobijanje gljivica na noktima od javnih tuševa", pišu ljudi.

"Tužno koliko bi svi sva prava, bez ikakve odgovornosti za bilo koga i bilo šta oko sebe", dodaju.

Neki traže da se to odmah prijavi komunalnom redarstvu, dok drugi upozoravaju da se isto događa širom obale i da ne treba upirati prstom isključivo u turiste.

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"I u Lovranu je ista stvar. Upozorila sam više ljudi baš na Peharovoj ovog ljeta. Turistima sam objasnila da imaju u apartmanu besplatnu vodu i da mogu tamo da se šamponiraju, ali me neki dan iznenadio čovjek od jedno 70 godina koji kaže: 'Ja sam tu domaći, radim to cijeli život, šta ti sad hoćeš'. I šta onda da kažem strancu kada je ovaj domaći primjer? Treba hitno postaviti table za sljedeću sezonu jer to nije normalno".

(Dnevno)

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Zadar

Plaža

Jadransko more

kupanje

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