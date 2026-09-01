Štrajk glađu započelo 16 pritvorenika u podgoričkom zatvoru

Štrajk glađu danas je započelo 16 pritvorenika Istražnog zatvora Podgorica, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

O svemu je, u skladu sa zakonskom obavezom, obaviješten nadležni sud.

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Iz Uprave su naveli da će se preduzimati mjere koje podrazumijevaju vođenje uredne evidencije o svakom licu koje učestvuje u štrajku, obezbjeđivanje reda i bezbjednosti u ustanovi, a ako bude potrebno i zdravstvenog nadzora štrajkača putem redovnih ljekarskih pregleda i uključivanja medicinskog osoblja.

(Srna)