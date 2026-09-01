Logo

Vozač poginuo u sudaru kamiona i automobila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 09:55

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U teškoj saobraćaajnoj nesreći koja se dogodila juče uveče u Pustodolu Začretskom poginuo je vozač (31) putničkog automobila. U nesreći je učestvovao i kamion, a njegov vozač (41) je lakše povrijeđen.

Kako je za Zagorje.com potvrđeno iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske, nesreća se dogodila oko 21 čas, kada su se sudarili putnički automobil i kamion.

илу-изгорио аутомобил

Srbija

Na parkingu izgorjelo 10 automobila: Stanovnike probudio dramatičan prizor

Prema dosadašnjim informacijama, nesreću je izazvao vozač putničkog automobila koji nije prilagodio brzinu kretanja uslovima na putu.

Vozač kamiona je zadobio lakše povrede i zbrinut je u Opštoj bolnici Zabok. Zbog uviđaja i saniranja posljedica saobraćajne nesreće, put je bio zatvoren za sav saobraćaj od 22 časa do 02:30.

(Večernji.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

poginuo vozač

sudar

Komentari (0)

Pročitajte više

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Region

Benzin od danas jeftiniji u Crnoj Gori, cijena dizela nepromijenjena

2 h

0
новац паре конвертибилне марке еври

Društvo

Poznat datum isplate penzija za više od 470.000 korisnika

2 h

0
Новац

Društvo

MUP upozorava: Građani oprez, pojavile se lažne novčanice

2 h

0
Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana

2 h

0

Više iz rubrike

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Region

Benzin od danas jeftiniji u Crnoj Gori, cijena dizela nepromijenjena

2 h

0
Убијени у стрељани у Црној Гори

Region

Objavljene fotografije muškaraca ubijenih u streljani

3 h

0
Застава Црна Гора

Region

Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

4 h

0
Троструки убица у Црној Гори починио самоубиство

Region

Trostruki ubica u Crnoj Gori počinio samoubistvo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

26

Grad u Srpskoj daje jednokratnu pomoć penzionerima

11

18

Novak Đoković se naljutio na oca Srđana zbog jedne rečenice

11

18

Pravda nakon 30 godina: Bivši šef bande proglašen krivim za ubistvo Tupaka

11

13

Lagala da njen sin ima rak, pa prikupila 358.000 evra donacija: I dječak vjerovao da je bolestan

11

13

Biznis plan: Novac, tržišta i privreda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima