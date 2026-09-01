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Tramp isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana

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01.09.2026 08:54

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Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima da je "isključio" upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Tramp je pitanje o toj temi nazvao "glupim" insistirajući da nema smisla koristiti nuklearno oružje protiv Irana, jer je već "vojno porazio" tu zemlju, prenosi portal "Baha".

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Iran

nuklearno oružje

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