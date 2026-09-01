Tramp isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima da je "isključio" upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana.
Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Tramp je pitanje o toj temi nazvao "glupim" insistirajući da nema smisla koristiti nuklearno oružje protiv Irana, jer je već "vojno porazio" tu zemlju, prenosi portal "Baha".
(Srna)
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