Tramp isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana

Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima da je "isključio" upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Tramp je pitanje o toj temi nazvao "glupim" insistirajući da nema smisla koristiti nuklearno oružje protiv Irana, jer je već "vojno porazio" tu zemlju, prenosi portal "Baha". (Srna)

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