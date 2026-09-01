Na parkingu izgorjelo 10 automobila: Stanovnike probudio dramatičan prizor

U požaru koji je izbio na parkingu oštećeno je ukupno deset automobila, od kojih su pojedini potpuno izgorjeli, te je od njih ostala samo ugljenisana školjka.

Vidno uznemireni građani koji su rano jutros krenuli na posao zatekli su potpuni uništene automobile. Stanari u jedan glas tvrde da u njihovom naselju djeluje piroman i sumnjaju da je napadač ovog puta donio kofu sa gorivom kako bi namjerno zapalio parkirana vozila.

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Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren i lokalizovale požar, spriječivši njegovo dalje širenje na okolna vozila.

O incidentu su odmah obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo. Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti i pronalaženju odgovornog lica.

Tačan uzrok požara i procena visine materijalne štete biće poznati nakon završetka svih potrebnih vještačenja.

(Telegraf.rs)