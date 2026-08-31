Propala još jedna turistička agencija

Turistička inspekcija je, nakon saznanja da je bilo problema sa realizacijom putovanja čiji je organizator turistička agencija „Lord travel“ (Lord Travel), najprije pokrenula inspekcijski nadzor, a zatim, pošto je utvrđeno da su računi agencije blokirani, i proceduru za utvrđivanje insolventnosti.

Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je 13. avgusta podnesen i prijedlog za oduzimanje licence agenciji, jer putnicima nakon otkazivanja putovanja nije vratila novac u zakonom propisanom roku.

U saopštenju se pojašnjava da se postupak utvrđivanja insolventnosti sprovodi u skladu sa odredbama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja i namjeni sredstava, kao i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja.

Društvo Javni poziv za ugostitelje i agencije: Ovo su uslovi za dodjelu turističkih vaučera

Insolventnost organizatora putovanja podrazumijeva nesposobnost plaćanja dospjelih obaveza u odgovarajućem iznosu i roku dospijeća u periodu od najmanje 30 dana, zbog čega se ona utvrđuje i zapisnički konstatuje prvog i tridesetog dana.

Tek nakon isteka tog roka i dostavljanja zapisnika o utvrđivanju insolventnosti osiguravajućem društvu čiju garanciju putovanja organizator posjeduje, stiču se uslovi za aktiviranje garancije putovanja, navodi se u saopštenju.

Društvo Banjalučani ljetovanje platili 4.265 KM, pa pobjegli iz hotela: "Ovo nije ono što smo platili”

Kada garancija bude aktivirana, putnici osiguravajućem društvu dostavljaju zahtjev za nadoknadu, uz potrebnu dokumentaciju, piše Blic.

Svi putnici koji su se obratili Turističkoj inspekciji obaviješteni su o načinu utvrđivanja insolventnosti i propisanim rokovima. Po završetku postupka i dostavljanju konačnog zapisnika osiguravajućem društvu, biće im dostavljena i informacija o načinu podnošenja zahtjeva za nadoknadu.

Iz Ministarstva su pozvali oštećene putnike ove turističke agencije koji se do sada nisu obraćali Turističkoj inspekciji da to učine u najkraćem roku, kako bi blagovremeno bili obaviješteni o narednim koracima.