Logo

Propala još jedna turistička agencija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 17:50

Komentari:

0
Паралија, Грчка
Foto: Dima Cekal / Pexels

Turistička inspekcija je, nakon saznanja da je bilo problema sa realizacijom putovanja čiji je organizator turistička agencija „Lord travel“ (Lord Travel), najprije pokrenula inspekcijski nadzor, a zatim, pošto je utvrđeno da su računi agencije blokirani, i proceduru za utvrđivanje insolventnosti.

Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je 13. avgusta podnesen i prijedlog za oduzimanje licence agenciji, jer putnicima nakon otkazivanja putovanja nije vratila novac u zakonom propisanom roku.

U saopštenju se pojašnjava da se postupak utvrđivanja insolventnosti sprovodi u skladu sa odredbama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja i namjeni sredstava, kao i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja.

Врбас

Društvo

Javni poziv za ugostitelje i agencije: Ovo su uslovi za dodjelu turističkih vaučera

Insolventnost organizatora putovanja podrazumijeva nesposobnost plaćanja dospjelih obaveza u odgovarajućem iznosu i roku dospijeća u periodu od najmanje 30 dana, zbog čega se ona utvrđuje i zapisnički konstatuje prvog i tridesetog dana.

Tek nakon isteka tog roka i dostavljanja zapisnika o utvrđivanju insolventnosti osiguravajućem društvu čiju garanciju putovanja organizator posjeduje, stiču se uslovi za aktiviranje garancije putovanja, navodi se u saopštenju.

Соба у хотелу у Грчкој

Društvo

Banjalučani ljetovanje platili 4.265 KM, pa pobjegli iz hotela: "Ovo nije ono što smo platili”

Kada garancija bude aktivirana, putnici osiguravajućem društvu dostavljaju zahtjev za nadoknadu, uz potrebnu dokumentaciju, piše Blic.

Svi putnici koji su se obratili Turističkoj inspekciji obaviješteni su o načinu utvrđivanja insolventnosti i propisanim rokovima. Po završetku postupka i dostavljanju konačnog zapisnika osiguravajućem društvu, biće im dostavljena i informacija o načinu podnošenja zahtjeva za nadoknadu.

Iz Ministarstva su pozvali oštećene putnike ove turističke agencije koji se do sada nisu obraćali Turističkoj inspekciji da to učine u najkraćem roku, kako bi blagovremeno bili obaviješteni o narednim koracima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lord travel

Turistička inspekcija

Turističke agencije

Prava putnika

Komentari (0)

Pročitajte više

Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна

Gradovi i opštine

Situacija sa požarima u mjestu Zupci stabilna

59 min

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира док разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом током самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Самарканду, Узбекистан, 16. септембра 2022. године.

Svijet

Sastali se Vladimir Putin i Si Đinping

1 h

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nova školska godina da bude ispunjena dobrim rezultatima

1 h

0
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Krnjić bi mogao da bude ekspert na mafijaškim seminarima

1 h

0

Više iz rubrike

Држављанин БиХ учествовао у отмици: Киднаповали петорицу странаца, тражили откупнину

Srbija

Državljanin BiH učestvovao u otmici: Kidnapovali petoricu stranaca, tražili otkupninu

1 h

0
Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања

Srbija

Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

6 h

0
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Srbija

Stradao na mjestu: Mladić sletio sa puta i zakucao u ogradu

8 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Objavljeni detalji surovog ubistva Novice Eleka

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

31

Branko Ružić isključen iz SPS-a

18

11

Misterija u Danilovgradu: Tri tijela pronađena na strelištu, službe istražuju

18

08

Karan: Nova školska godina da bude ispunjena sticanjem novih znanja i prijateljstava

18

05

Policija pronašla više od dva kilograma droge kod pruge

17

50

Propala još jedna turistička agencija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima