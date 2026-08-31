Misterija u Danilovgradu: Tri tijela pronađena na strelištu, službe istražuju

Tijela tri muškarca pronađena su danas, 31. avgusta, na strelištu „Češka zbrojovka“ u Danilovgradu, Crna Gora. Policija i tužilaštvo utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrti tri osobe.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad oko 17 časova obavijestio M. J., vlasnik strelišta, koji je na toj lokaciji zatekao beživotna tijela trojice muškaraca.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, koji u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici sprovode uviđaj i druge izviđajne radnje.

„Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica“, saopšteno je iz policije.

Za sada nisu saopšteni identiteti stradalih muškaraca, niti detalji o tome šta se dogodilo na strelištu.

Iz Uprave policije naveli su da će, nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta stradalih i sprovođenja mjera prvog zahvata, javnost biti blagovremeno obaviještena o novim detaljima.