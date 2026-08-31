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Preminula Čelična lejdi Ksenija Urličić

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 11:08

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih osoba hrvatske televizije, preminula je u 87. godini.

Urličić je tokom više od četiri decenije duge televizijske karijere ostavila dubok trag na jugoslovenskoj televizijskoj sceni.

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Bila je dugogodišnja glavna urednica Zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije, a upravo se uz njeno ime vežu neki od najvažnijih projekata hrvatskog televizijskog programa.

Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima "Dora“, hrvatski izbor za pjesmu Evrovizije, kom je upravo Ksenija Urličić dala ime. Zbog svog snažnog profesionalnog karaktera i autoriteta u televizijskim krugovima dobila je nadimak "Čelična lejdi“.

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Tokom karijere osmislila je i vodila brojne televizijske projekte, među kojima su "Sedma noć“, "Kruške i jabuke“ i "Treća sreća“. U penziju je otišla 2001. godine, nakon više od četiri decenije rada u medijima.

Posljednjih godina je živjela povučenije, okružena porodicom. Ipak, javnost je povremeno podsjećala na svoj ogroman doprinos televiziji, posebno kada je riječ o "Dori" i izboru predstavnika Hrvatske na Evroviziji, prenosi "Kurir".

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In memoriam

Hrvatska

Ksenija Urličić

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