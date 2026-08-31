Pijani vozač uhapšen zbog obijesne vožnje, u pretresu mu našli ”zolju”

Banjalučka policija uhapsila je S.G. iz Čelinca koga su usred dana ”uhvatili” za volanom sa 2,96 promila alkohola u dahu, da bi mu u pretresu kuće pronašli ”zolju” i dvije vojne puške.

U PU Banjaluka navode da je S.G. napravio prekršaj obijesne vožnje, a osumnjičen je i za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja.

Naduvao 2,96 g/kg

”Policijski su službenici su 28. avgusta oko 12.40 časova u Čelincu kontrolisali ”audi” kojim je upravljao S.G. iz Čelinca. Vozač je alkotestiran i tom prilikom je utvrđeno prisustvo od 2,96 g/kg alkohola u organizmu zbog čega je uhapšen”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da su operativnim radom policijski službenici došli do saznanja da S.G. posjeduje nelegalno oružje. Po naredbi suda izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi.

U pretresu nađene puške i ”zolja”

”U pretresu su pronađene i oduzete dvije vojne puške, ručni bacač raketa M80 64 mm, više komada puščane i pištoljske municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, navodi se u saopštenju.

U policiji navode da je S.G. uručen prekršajni nalog zbog obijesne vožnje jer mu je izmjerena koncentracija alkohola veća od 1,5 g/kg za koje je propisana novčana kazna od 2.000 KM, dva kaznena boda i šest mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom.

”Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv S.G. biće podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka zbog počinjenog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija”, navode u PU Banjaluka.