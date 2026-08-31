Porodica moli za pomoć: Nestao mladić iz BiH, nema ga šest dana

Autor:ATV redakcija
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Porodica iz Gračanice uputila je apel građanima za pomoć nakon što je njihov sin Erduan Gemić nestao, a od utorka, 25. avgusta, naveče mu se gubi svaki trag.
Prema informacijama porodice, njegova posljednja poznata lokacija bila je Ilidža u Sarajevu, dok je nestanak prijavljen policiji.
Danas je već šesti dan kako porodica nema nikakve informacije o Erduanu, zbog čega mole građane da obrate pažnju i jave ukoliko su ga vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku.
Sve informacije mogu se prijaviti porodici na broj telefona 063/980-251.
Porodica apeluje na građane da podijele objavu, ističući da bi svaka informacija mogla biti od velike pomoći u pronalasku Erduana Gemića.
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