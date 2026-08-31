"Zelen gaj" ulaže u nove kapacitete uz podršku Agencije za agrarna plaćanja

Preduzeće "Zelen gaj" iz Laminaca, u vlasništvu Ranka Sarajlića, već 33 godine uspješno posluje bez ijednog dana blokade.

Sarajlić je u poljoprivredi još od 1979. godine, dok je preduzeće "Zelen gaj" osnovao davne 1993. godine.

Danas se ovo uspješno preduzeće pretežno bavi uzgojem žitarica, mahunarki i uljarica, kao i savremenim stočarstvom.

Sa skladišnim kapacitetom od čak 8.000 tona, ovo imanje predstavlja ogledni primjer uvođenja najsavremenijih tehnologija u agrarni sektor, zbog čega je Sarajlić i dobitnik priznanja za tehnološke inovacije.

Svako proširenje kapaciteta ovog agrarnog preduzeća praćeno je podrškom kroz podsticajne mjere Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

"U većini slučajeva, za sve što smo ovdje napravili ostvarili smo podsticaje preko Agencije za agrarna plaćanja. Za novi objekat za krave muzare već imamo rezervisana sredstva od 200.000 KM. Saradnja je uvijek po pravilniku i zakonu, i svako ko ispuni uslove podsticaj će i dobiti“, istakao je Sarajlić.

Iz Agencije za agrarna plaćanja ističu da su ovakva preduzeća važan stub razvoja privrede Republike Srpske i dokaz da domaća proizvodnja može biti rame uz rame sa savremenim evropskim standardima.