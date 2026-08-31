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Protest vozača sa Zapadnog Balkana zbog ograničenja boravka u Šengenskoj zoni

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 07:11

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Превозници на граници.
Foto: ATV

Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, zbog ograničenja boravka u Šengenskoj zoni.

U Sarajevu je planirano okupljanje ispred Parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta Delegacije Evropske unije.

Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije, koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, planirane za 14. septembar.

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prevoznici

protest prevoznika

Zapadni Balkan

Šengen zona

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