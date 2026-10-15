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Vozač iz BiH krio 50.000 evra ispod sjedišta: Carinici otkrili novac uz pomoć psa

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15.10.2026 12:22

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Возач из БиХ крио 50.000 евра испод сједишта: Цариници открили новац уз помоћ пса
Foto: Pixabay

Carinski službenici Hrvatske na Graničnom prelazu Kamensko u srijedu, 14. oktobra, otkrili su 50.000 evra neprijavljene gotovine u automobilu s registarskim oznakama BiH. Vozač je zbog prekršaja kažnjen sa 13.200 evra.

Kako je saopštila Carinska uprava Hrvatske, novac je otkriven tokom ulazne kontrole, uz pomoć službenog psa Assija i u saradnji s pripadnicima Posebne operativne grupe Područne carinske kancelarije Split.

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Pregledom vozača, prtljaga i vozila, gotovina je pronađena skrivena ispod suvozačevog sjedišta.

Zbog neprijavljivanja novca, protiv vozača iz BiH je pokrenut prekršajni postupak, a izdat mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 13.200 evra, naveli su iz Carinske uprave Hrvatske, prenosi RadioSarajevo.

Prema odredbama člana 152. stav 3. hrvatskog Prekršajnog zakona, vozač je platio dvije trećine izrečene kazne, kao i troškove postupka.

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Ovaj slučaj još jednom podsjeća na obavezu prijavljivanja gotovine prilikom prelaska granice. Putnici koji prenose 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost u drugoj valuti, dužni su prijaviti novac nadležnim carinskim organima prilikom ulaska u Evropsku uniju ili izlaska iz nje.

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