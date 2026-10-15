Hotel evakuisan zbog intenzivnog mirisa: Više osoba zatražilo ljekarsku pomoć

Hotel u Poreču evakuisan je juče oko 11 sati nakon što je počeo da se širi intenzivan miris, izvjestio je Glas Istre.

Ljekarsku pomoć zatražila je 21 osoba, a istragom je utvrđeno da je došlo do hemijske reakcije prilikom dopunjavanja rezervoara sa bazenskim hemikalijama.

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Istarski medij "Istarski" nezvanično je saznao da je riječ o nedavno renoviranom Valamarovom kompleksu Pical Resort.

Policija je, zajedno sa ostalim hitnim službama, obezbijedila područje. Nakon što su pripadnici Javne vatrogasne jedinice Poreč izmjerili kvalitet vazduha, procjenili su da je hotel bezbjedan za korišćenje.

Izuzetak su prostorije u kojima se nalaze rezervoari sa hemikalijama, kao i mašinska prostorija bazena. Te prostorije obezbjeđuju policajci i vatrogasci.

Uviđaj na toj lokaciji biće nastavljen kada koncentracija hlora u vazduhu padne na bezbjedan nivo.

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Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog događaja.

(Telegraf.rs)