Spriječen sukob navijača u Splitu: Privedeno 57 osoba

Autor:ATV redakcija
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Splitska policija privela je 57 osoba i spriječila sukob navijačkih grupa "Hajduka" i "Ajaksa", fubalskih klubova koji danas igraju.
Prema policijskom izvještaju, sinoć pola sata prije ponoći došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke grupe u centru grada.
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Policijski službenici su upotrebom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se učesnici sukoba razbježali.
"Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba", saopštila je splitsko-dalmatinska Policijska uprava.
Hrvatski mediji su javili da je oko 150 Torcidaša napalo navijače "Ajaksa" na splitskoj rivi. Policija je intervenisala i blokirala prilaze Rivi kako bi spriječila širenje nereda.
Sinoćnjim neredima prethodilo je više incidenata u Splitu. Policija je ranije saopštila o dva odvojena napada u kojima su lakše povrijeđena dvojica holandskih državljana.
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Zbog tih napada privedeno je šest hrvatskih državljana, a još deset osoba privedeno je zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta.
(Srna)
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