Zbog nepovoljnih vremenskih uslova letovi preusmjereni u Izmir

Autor:ATV redakcija
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Letovi Er Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je danas ta avio-kompanija.
Kako se navodi u saopštenju, putnici sa leta JU423 preusmjereni su na alternativne letove za Beograd, planirane za 15. oktobar.
Let JU427 na relaciji Istanbul–Beograd planiran je sa polaskom u 3.25 časova i dolaskom u 5.05 časova, dok je let JU423 na istoj relaciji planiran sa polaskom u 15.40 i dolaskom u 17.20 časova.
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Iz Er Srbije su naveli da su sva navedena vremena izražena prema lokalnom vremenu u Srbiji.
Za dodatne informacije putnici mogu da posjete internet stranicu "airserbia.com" ili da kontaktiraju Kontakt centar Er Srbije na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno +381 11 311 21 23 iz inostranstva.
(Tanjug)
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