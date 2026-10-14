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Muškarac uhapšen zbog krađe medicinskih aparata iz Kliničkog centra

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14.10.2026 13:50

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Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената
Foto: pexels/Anna Shvets

Četrdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je u Novom Sadu zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. On se sumnjiči da je sa odjeljenja ortopedije Kliničkog centra Vojvodine ukrao aparate vrijedne 700.000 dinara (oko 11.665 KM).

Pripadnici policije u Novom Sadu rasvijetlili su dvije teške krađe počinjene u prostorijama Klinike za ortopediju Kliničkog centra Vojvodine, a zbog sumnje da je izvršio ova krivična djela biće podnijeta prijava protiv muškarca P. P. (45) iz Novog Sada.

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Prema sumnjama istražilaca, osumnjičeni je u januaru, a zatim i u oktobru, iz prostorija ove zdravstvene ustanove ukrao po jedan aparat za medicinske terapije.

Ukupna vrijednost otuđenih uređaja procjenjuje se na oko 700.000 dinara - navodi se u saopštenju Policijske uprave za Novi Sad.

(Telegraf)

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Tagovi :

bolnica

Krađa

medicinski aparati

Novi Sad

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