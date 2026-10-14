Logo

Na Vocap stiže funkcija koju su korisnici dugo čekali

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 14:27

Komentari:

0
Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.
Foto: pexels/Brett Jordan

Dugo očekivana funkcija omogućava zakazivanje slanja poruka, fotografija i snimaka unaprijed – evo kako će raditi i kada stiže.

Korisnici Vocapa već dugo traže mogućnost zakazivanja poruka kako bi, između ostalog, podešavali ponavljajuće podsjetnike, upravljali vremenskim zonama i obavljali poslovnu komunikaciju van radnog vremena.

Горан Баре

Scena

Danas sahrana Gorana Bareta

Nedostatak ove opcije je prilično uočljiv, s obzirom na to da je na rivalskoj aplikaciji Telegram dostupna još od 2019. godine. Međutim, čini se da će Metina aplikacija za razmenu poruka uskoro dobiti ovu funkciju, sudeći po Android beta verziji Vocapa koju je primetio portal VaBetaInfo.

Nova funkcija se pojavila u ažuriranju Vocap beta verzije za Android 2.26.8.11. Radi na potpuno isti način kao i na Telegramu: korisnici pristupaju opciji tako što pritisnu i zadrže dugme za slanje. To otvara prozor na dnu ekrana koji vam omogućava da izaberete datum i vrijeme isporuke. Takođe nudi i poseban odjeljak za upravljanje zakazanim porukama prije nego što budu poslate.

Poruka će biti poslata u željeno vrijeme, čak i ako je vaš uređaj van mreže (oflajn). Kao i kod bilo koje druge poruke, zakazane poruke podržavaju tekst, linkove, fotografije i video-snimke, uz potpunu zaštitu enkripcijom sa kraja na kraj (end-to-end encryption). Poruke se mogu zakazati najmanje 10 minuta unaprijed u odnosu na trenutno vrijeme, pa sve do dvije nedjelje unaprijed. Ova funkcija je takođe kompatibilna i sa grupnim ćaskanjima.

Дом здравља Бањалука

Banja Luka

Sve više pacijenata sa simptomima gripe u Banjaluci, ljekari izdali preporuke

Funkcija je trenutno u beta fazi za pojedine Vocap testere na Android-u, a u narednim nedjeljama bi trebalo da postane dostupna većem broju naloga. Pošto je zvanična beta verzija sada dostupna, zvanično lansiranje za sve korisnike može se očekivati u bliskoj budućnosti.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vocap

Mobilni telefon

nova funkcija na Vocapu

aplikacija

Komentari (0)

Pročitajte više

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

U porastu cijene nafte

3 h

0
Вера Матовић открила кроз шта је прошла да би стекла милионе

Scena

Vera Matović otkrila kroz šta je prošla da bi stekla milione

4 h

0
Дом здравља Бањалука здравствена установа

Banja Luka

Sve više pacijenata sa simptomima gripe u Banjaluci, ljekari izdali preporuke

4 h

0
Момак и дјевојка леже загрљени.

Ljubav i seks

Lažna obećanja ili manipulacija: Zašto se partneri naglo mijenjaju u vezi?

4 h

0

Više iz rubrike

Црна рупа

Nauka i tehnologija

Kosmički spektakl u svemiru: Četiri crne rupe idu na direktan sudar

7 h

0
ChatGPT је напредни чет-бот са вјештачком интелигенцијом који разумије и производи текст сличан људском на основу усавршеног предвиђања ријеч.

Nauka i tehnologija

AI četbot zatražio stečaj nakon tužbi zbog samoubistava tinejdžera

20 h

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Nauka i tehnologija

Bil Gejts iznio ozbiljno upozorenje o vještačkoj inteligenciji: Očekuje se veliki problem

1 d

0
Вјештачка интелигенција

Nauka i tehnologija

"Vještačka inteligencija manje regulisana od industrije mlijeka"

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

46

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

17

45

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

17

20

Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

17

11

Evro na najnižem nivou u odnosu na dolar za posljednjih 16 mjeseci!

17

10

Centar dana, 14.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima