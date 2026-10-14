NATO trenutno ne vidi neposrednu vojnu prijetnju od Rusije niti smatra da Moskva razmatra napad na neku od članica Alijanse, izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Estonije.

"Ne smatramo da Rusija razmatra mogućnost napada na neku od zemalja NATO-a. Ne vidimo neposrednu prijetnju teritoriji Alijanse", rekao je Rute, odgovarajući na pitanje o mogućem vojnom sukobu sa Rusijom.

On je, međutim, naglasio da je NATO spreman da reaguje ukoliko uoči znake pripreme napada.

"Ako primijetimo koncentrisanje snaga, reagovaćemo", poručio je Rute, dodajući da Alijansa raspolaže neophodnim odbrambenim planovima i da će štititi cjelokupnu teritoriju svojih članica.

Generalni sekretar NATO-a ponovio je da je riječ o odbrambenom savezu koji nema namjeru da napada druge države.

"Nikada, nikada nećemo napasti nikoga drugog, jer to nije u našem interesu. Mi smo odbrambeni savez", istakao je Rute.

Ruski mediji podsjećaju da je NATO, uprkos odsustvu neposredne prijetnje, posljednjih godina znatno povećao vojno prisustvo u blizini ruskih granica. Prema podacima Alijanse, broj multinacionalnih borbenih grupa na istočnom krilu do 2026. godine povećan je sa četiri na devet, uključujući formiranje nove grupe u Finskoj.

Moskva je više puta saopštila da nema namjeru da napada članice NATO-a, istovremeno upozoravajući da širenje vojne infrastrukture Alijanse u blizini ruskih granica zahtijeva dodatne mjere radi osiguravanja nacionalne bezbjednosti.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocijenila je 8. oktobra da planovi za jačanje vojnog prisustva NATO-a u baltičkim zemljama predstavljaju eskalaciju koja je u suprotnosti sa deklarisanim namjerama Zapada da smanji napetosti u Evropi.