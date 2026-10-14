Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini

Održavanje trilateralnog sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina, predsjednika SAD Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga u Kini bilo bi veoma korisno, ali zasad nije jasno da li će se poklopiti rasporedi šefova država, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi TASS-a.

"Postoji opšta saglasnost da bi bilo dobro održati takav sastanak. Međutim, još ne znamo u kojoj meri se poklapaju rasporedi lidera, niti znamo kakav bi zaista mogao da bude dnevni red tog sastanka. Ipak, postoji opšte razumevanje da bi takav susret bio veoma koristan", istakao je.

Takođe, portparol Kremlja je naglasio da sastanak Putina i Trampa još nije dogovoren, ali razgovaraće se o njegovom organizovanju, ako se lideri nađu na istom mjestu u Kini.

Takođe je poručio da je malo verovatno da će se pitanje nuklearnih kapaciteta naći na dnevnom redu trilateralnog sastanka.

Kako je naglasio Peskov, neprimereno je pokretati pitanje nuklearnih kapaciteta.

"Znate da naši kineski prijatelji smatraju da njihovi nuklearni kapaciteti trenutno nisu uporedivi sa onima koje poseduju Rusija i Sjedinjene Države, te smatraju da tu nema teme za razgovor. To je stav kineske strane i mi ga poštujemo. Stoga je malo vjerovatno da se o tome može razgovarati u trilateralnom formatu", dodao je.

(RT Balkan)