Logo

Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 14:29

Komentari:

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Održavanje trilateralnog sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina, predsjednika SAD Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga u Kini bilo bi veoma korisno, ali zasad nije jasno da li će se poklopiti rasporedi šefova država, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi TASS-a.

"Postoji opšta saglasnost da bi bilo dobro održati takav sastanak. Međutim, još ne znamo u kojoj meri se poklapaju rasporedi lidera, niti znamo kakav bi zaista mogao da bude dnevni red tog sastanka. Ipak, postoji opšte razumevanje da bi takav susret bio veoma koristan", istakao je.

Takođe, portparol Kremlja je naglasio da sastanak Putina i Trampa još nije dogovoren, ali razgovaraće se o njegovom organizovanju, ako se lideri nađu na istom mjestu u Kini.

Takođe je poručio da je malo verovatno da će se pitanje nuklearnih kapaciteta naći na dnevnom redu trilateralnog sastanka.

Kako je naglasio Peskov, neprimereno je pokretati pitanje nuklearnih kapaciteta.

"Znate da naši kineski prijatelji smatraju da njihovi nuklearni kapaciteti trenutno nisu uporedivi sa onima koje poseduju Rusija i Sjedinjene Države, te smatraju da tu nema teme za razgovor. To je stav kineske strane i mi ga poštujemo. Stoga je malo vjerovatno da se o tome može razgovarati u trilateralnom formatu", dodao je.

(RT Balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Si Đinping

Donald Tramp

Kina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Maloljetnici nožem izboli učenika ispred škole: Dječak sa teškim povredama završio u bolnici

4 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Svijet

Peskov: Tramp ulaže napore da se kriza u Ukrajini usmjeri ka mirnom rješenju

5 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Incident u Ormuskom moreuzu: Teretni brod naišao na minu pa potonuo

5 h

0
Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.

Svijet

Lažni radnici od ljudi uzimali novac i nakit: Govorili da im prijeti strujni udar

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

46

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

17

45

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

17

20

Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

17

11

Evro na najnižem nivou u odnosu na dolar za posljednjih 16 mjeseci!

17

10

Centar dana, 14.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima