Lažni radnici od ljudi uzimali novac i nakit: Govorili da im prijeti strujni udar

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Grčka policija traga za prevarantima koji su se predstavljali kao službenici elektrodistribucije i za samo 24 časa od tri žene u bogatijim atinskim predgrađima uzeli više od 600.000 evra, nakit i gotovinu.
Osumnjičeni su žrtve ubjeđivali da im prijeti opasnost od požara ili strujnog udara i da moraju da zaštite svoje dragocjenosti.
BiH
Darijana Filipović sa bendom zapjevala veliki hit
Portparolka grčke policije Konstancija Dimoglidu izjavila je za televiziju ERT da prevaranti koriste isti način obmane, lažno se predstavljajući kao zaposleni u grčkom operateru za distribuciju električne energije HEDNO.
Na taj način navode građane da prikupe novac i nakit i predaju im ih pod izgovorom da će tako izbjeći opasnost.
Tokom sedmice uhapšeno je osam osoba osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj organizaciji koja je, prema navodima policije, u 22 slučaja prevare od građana iznudila više od 800.000 evra.
Prevaranti su se predstavljali kao službenici elektrodistribucije i upozoravali žrtve na navodnu opasnost od požara ili strujnog udara. U drugim slučajevima tvrdili su da postoji problem sa snabdijevanjem električnom energijom ili da će struja biti isključena zbog duga.
Među posljednjim žrtvama bile su dvije žene iz Psihika, prestižnog predgrađa Atine. U jednom slučaju prevaranti su odnijeli novac i nakit ukupne vrijednosti od oko 100.000 evra.
Svijet
Oglasili se iz Vatikana o zdravstvenom stanju pape Lava
U drugom slučaju, koji se dogodio ubrzo nakon toga u istom području, žrtvi su zaprijetili da bi mogla ostati bez električne energije zbog navodnog duga.
Treća žrtva bila je 89-godišnja žena iz atinskog predgrađa Marusi. Prevaranti su je ubijedili da im pokaže skrovište u zidu svoje kuće, u kojem je čuvala britanske funte.
Kada su saznali gdje se novac nalazi, počinioci su maljem razbili zid kako bi došli do plijena. U skrovištu su pronašli 20.000 evra u gotovini.
Grčka policija upozorava građane na ovaj vid prevare, u kojem počinioci zloupotrebljavaju strah od požara, strujnog udara ili isključenja električne energije kako bi došli do novca i dragocjenosti.
Srbija
Uhapšeno sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe
Građanima se savjetuje da ne predaju novac, nakit ili druge vrijednosti nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao službenici i da sumnjive pozive i zahtjeve odmah prijave policiji, prenosi Glas Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Hronika
2 h0
Region
2 h0
Najnovije
Najčitanije
12
52
12
51
12
50
12
40
12
40
Trenutno na programu