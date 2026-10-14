Lažni radnici od ljudi uzimali novac i nakit: Govorili da im prijeti strujni udar

Grčka policija traga za prevarantima koji su se predstavljali kao službenici elektrodistribucije i za samo 24 časa od tri žene u bogatijim atinskim predgrađima uzeli više od 600.000 evra, nakit i gotovinu.

Osumnjičeni su žrtve ubjeđivali da im prijeti opasnost od požara ili strujnog udara i da moraju da zaštite svoje dragocjenosti.

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Portparolka grčke policije Konstancija Dimoglidu izjavila je za televiziju ERT da prevaranti koriste isti način obmane, lažno se predstavljajući kao zaposleni u grčkom operateru za distribuciju električne energije HEDNO.

Na taj način navode građane da prikupe novac i nakit i predaju im ih pod izgovorom da će tako izbjeći opasnost.

Osam uhapšenih zbog serije prevara

Tokom sedmice uhapšeno je osam osoba osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj organizaciji koja je, prema navodima policije, u 22 slučaja prevare od građana iznudila više od 800.000 evra.

Prevaranti su se predstavljali kao službenici elektrodistribucije i upozoravali žrtve na navodnu opasnost od požara ili strujnog udara. U drugim slučajevima tvrdili su da postoji problem sa snabdijevanjem električnom energijom ili da će struja biti isključena zbog duga.

Žrtve predale novac i nakit

Među posljednjim žrtvama bile su dvije žene iz Psihika, prestižnog predgrađa Atine. U jednom slučaju prevaranti su odnijeli novac i nakit ukupne vrijednosti od oko 100.000 evra.

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U drugom slučaju, koji se dogodio ubrzo nakon toga u istom području, žrtvi su zaprijetili da bi mogla ostati bez električne energije zbog navodnog duga.

Maljem razbili zid da bi došli do novca

Treća žrtva bila je 89-godišnja žena iz atinskog predgrađa Marusi. Prevaranti su je ubijedili da im pokaže skrovište u zidu svoje kuće, u kojem je čuvala britanske funte.

Kada su saznali gdje se novac nalazi, počinioci su maljem razbili zid kako bi došli do plijena. U skrovištu su pronašli 20.000 evra u gotovini.

Policija upozorava građane

Grčka policija upozorava građane na ovaj vid prevare, u kojem počinioci zloupotrebljavaju strah od požara, strujnog udara ili isključenja električne energije kako bi došli do novca i dragocjenosti.

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Građanima se savjetuje da ne predaju novac, nakit ili druge vrijednosti nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao službenici i da sumnjive pozive i zahtjeve odmah prijave policiji, prenosi Glas Srpske.