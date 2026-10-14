Tramp: Bajdenov stav o Rusiji doprinio izbijanju sukoba u Ukrajini

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je politika bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena prema Rusiji jedan od razloga zbog kojih je izbio sukob u Ukrajini.
"Jedan od razloga zbog kojih je uopšte došlo do tog rata jeste to što je Bajden omalovažavao Rusiju i sve ostale, a nije znao šta radi. Da sam ja bio predsjednik, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije", rekao je Tramp za Grej medija.
Hronika
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Tramp je ranije izjavio da je Bajden potrošio stotine milijardi dolara na Ukrajinu, iako Vašington nije imao obavezu da pomaže Kijevu.
(Srna)
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