Tramp: Bajdenov stav o Rusiji doprinio izbijanju sukoba u Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je politika bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena prema Rusiji jedan od razloga zbog kojih je izbio sukob u Ukrajini.

"Jedan od razloga zbog kojih je uopšte došlo do tog rata jeste to što je Bajden omalovažavao Rusiju i sve ostale, a nije znao šta radi. Da sam ja bio predsjednik, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije", rekao je Tramp za Grej medija.

Hronika Banjalučanin ukrao bicikl, pa završio iza rešetaka

Tramp je ranije izjavio da je Bajden potrošio stotine milijardi dolara na Ukrajinu, iako Vašington nije imao obavezu da pomaže Kijevu.

(Srna)