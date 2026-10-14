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Zaharova: Građanima Crne Gore biće potrebna viza za ulazak u Rusiju

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14.10.2026 07:21

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Захарова: Грађанима Црне Горе биће потребна виза за улазак у Русију
Foto: Tanjug/AP

Građanima Crne Gore biće potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Shodno tome, crnogorski građani će takođe morati da dobiju vize za putovanje u Rusiju. Ova odluka Podgorice očigledno šteti crnogorskim interesima", rekla je Zaharova za list Izvestija, komentarišući uvođenje viznog režima za Ruse počev od 1. novembra.

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Kako je ocijenila, "u ime evropskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno uništavaju, a ekonomskim posljedicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja".

Prema njenim riječima, nove mjere Podgorice će smanjiti turističke tokove iz Rusije, naštetiti crnogorskim preduzećima i dovesti do pogoršanja investicione klime u zemlji.

"Istovremeno, naravno, besmisleno je da crnogorske vlasti očekuju nadoknadu od Brisela za neizbježne gubitke", dodala je ona.

Zaharova je rekla da proces integracije u EU, koji je podstakao Crnu Goru da uvede vize za Ruse, "više ni na koji način ne podrazumijeva mogućnost da nove članice zadrže neutralan status".

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"Nadamo se da će zemlje Zapadnog Balkana vidjeti ove promjene u EU, analizirati ih i jasno razumjeti posljedice evropskih integracija po sopstvene nacionalne interese i dobrobit svojih građana", zaključila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(Tanjug)

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Marija Zaharova

Rusija

viza

viza za građane Crne Gore

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