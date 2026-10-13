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Vatikan potvrdio: Papa ima rak

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13.10.2026 22:47

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Папа Лав
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Papa Lav XIV oporavlja se u bolnici u Rimu nakon uspješne operacije tokom koje mu je odstranjen dio desnog plućnog krila, u kojem je otkrivena zloćudna izraslina, saopšteno je iz Vatikana.

Vatikan je u utorak uveče saopštio da je operacija završena prema planu i da se Lav XIV vratio u svoju sobu.

„Sveti otac je podvrgnut operaciji grudnog koša, u skladu sa planom“, naveli su u saopštenju doktor Luiđi Karbone i profesor Stefano Margaritora.

„Donji režanj desnog plućnog krila odstranjen je videoasistiranom hirurškom metodom“, dodali su.

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Naknadnim pregledom odstranjenog režnja utvrđeno je prisustvo plućnog adenokarcinoma, čestog oblika raka pluća. Čitav zahvat trajao je oko 90 minuta.

Operacija je obavljena u utorak popodne u Univerzitetskoj poliklinici „Agostino Đemeli“, bolnici koja se nalazi na sjeverozapadu Rima.

Riječ je o privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja već dugo održava bliske veze sa Vatikanom. Ovo je prvi boravak Lava XIV u bolnici tokom njegovog pontifikata.

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Sedamdesetjednogodišnji papa rekao je okupljenima na Trgu Svetog Petra u nedjelju da su ljekari otkrili čvorić na njegovom plućnom krilu i savjetovali mu da ga hirurški odstrani.

Lav XIV je tada izjavio da je izraslina otkrivena „u veoma ranoj fazi“ i da je „dobro ograničena“.

Bolnica ima poseban apartman za papu na desetom spratu, koji je papa Jovan Pavle II, tokom svojih čestih boravaka u toj ustanovi, nazvao „Vatikan tri“. Pri tome je Trg Svetog Petra nazvao „Vatikan jedan“, a papsku rezidenciju u Kastel Gandolfu „Vatikan dva“.

Papa Franja je takođe proveo duže vrijeme u toj bolnici početkom prošle godine, kada se liječio od upale pluća.

(Telegraf)

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Tagovi :

papa Lav

Rak

Operacija

Vatikan

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