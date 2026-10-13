Ludnica u Ligi šampiona: Bajern prokockao preokret, Inter doživio šok

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Liga šampiona vratila se na velika vrata! Drugo kolo najelitnijeg evropskog fudbalskog takmičenja donijelo je nevjerovatne rezultate, velike preokrete i čak 32 gola na devet utakmica.
Najveće iznenađenje priredio je norveški Viking, koji je pred svojim navijačima uspio da ostane neporažen protiv minhenskog Bajerna (3:3).
Norvežani su na poluvremenu imali prednost od 2:0, ali je Bajern u nastavku napravio veliki preokret. Dva gola Harija Kejna i pogodak Luisa Dijaza donijeli su Bavarcima vođstvo od 3:2.
Ipak, nakon isključenja Majkla Olisea, domaćin je iskoristio brojčanu prednost i golom Hermana Johana Haugena u završnici stigao do velikog boda.
Još veći šok viđen je u Milanu, gdje je Klub Briž savladao Inter rezultatom 4:3. Junak belgijske ekipe bio je Nikolo Trezoldi, koji je postigao tri gola, dok je četvrti dodao Romeo Verman. Inter je preko Lautara Martineza, koji je bio dvostruki strijelac, i Anž-Joana Bonija uspio da ublaži poraz.
Barselona je u Istanbulu savladala Galatasaraj rezultatom 4:1, iako su domaći prvi stigli do prednosti. Katalonci su izjednačili preko Žoaa Kansela pred kraj prvog poluvremena, a u nastavku su Fermin Lopez, Entoni Gordon i Karim Adejemi potvrdili ubjedljivu pobjedu.
Arsenal je pred svojim navijačima savladao Lil sa 3:0, a sva tri gola postignuta su u razmaku od svega osam minuta drugog poluvremena. Pogađali su Jurijen Timber, Ebereči Eze i Bukajo Saka.
Atletiko Madrid je sa 2:0 pobijedio Mančester junajted, koji je meč završio sa igračem manje nakon isključenja Lenija Jora. Strijelci za špansku ekipu bili su Pablo Barios i Ademola Lukman.
Viljareal je nakon preokreta savladao Napoli sa 3:1, dok je RB Lajpcig minimalnim rezultatom 1:0 bio bolji od PSV Ajndhovena. Jedini gol na tom meču postigao je Brajan Gruda u 75. minutu.
U ranijem terminu Sporting iz Lisabona slavio je na gostovanju kod Lansa sa 2:0 golovima Luisa Suareza i Ise Dumbije.
Istim rezultatom slavio je i azerbejdžanski Sabah, za koji nastupa Veljko Simić. Savladana je praška Slavija, a golove su postigli Kahim Paris i Džoj-Lens Mikels. Sabah je tako stigao do prve pobjede u istoriji kluba u Ligi šampiona.
Drugo kolo Lige šampiona nastavlja se u srijedu, kada je na programu još devet utakmica.
Od 18.45 časova sastaju se Fejenord i Komo, te LASK i Liverpul.
U terminu od 21 čas igraju Roma – Real Madrid, Aston Vila – Fenerbahče, Betis – Porto, Bode/Glimt – Borusija Dortmund, Mančester siti – Pari Sen Žermen, Šahtjor – AEK Atina i Slovan Bratislava – Štutgart.
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