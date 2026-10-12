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Eksplozija pomjerila Ronaldovu utakmicu

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12.10.2026 21:44

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Експлозија помјерила Роналдову утакмицу
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Početak utakmice između Al Nasra i uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu azijske Lige šampiona pomjeren je za sat vremena zbog eksplozije u blizini stadiona u Rijadu.

Informaciju je objavio fudbalski novinar Nahel Lanzon. Prema njegovim navodima, moguće je da je eksplozija povezana sa presretanjem drona, ali uzrok incidenta za sada nije potvrđen.

Susret privlači pažnju i zbog srpskih fudbalera u sastavu gostiju. Za Nefči nastupaju Bojan Ciger i Zoran Marušić, dok su članovi uzbekistanske ekipe i hrvatski napadač Stipe Perica i crnogorski reprezentativac Vladimir Jovović.

Експлозија

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Na suprotnoj strani nalazi se Kristijano Ronaldo, uz kojeg boje Al Nasra brane Žoao Feliks, Kingsli Koman i Sadio Mane.

Prema dostupnim informacijama, pomjeren je početak susreta, dok nema potvrde da je utakmica otkazana.

(B92)

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Ronaldo

Kristijano Ronaldo

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Fudbal utakmica

Eksplozija

Rijad

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