Eksplozija pomjerila Ronaldovu utakmicu

Autor:ATV redakcija
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Početak utakmice između Al Nasra i uzbekistanskog Nefčija u drugom kolu azijske Lige šampiona pomjeren je za sat vremena zbog eksplozije u blizini stadiona u Rijadu.
Informaciju je objavio fudbalski novinar Nahel Lanzon. Prema njegovim navodima, moguće je da je eksplozija povezana sa presretanjem drona, ali uzrok incidenta za sada nije potvrđen.
Susret privlači pažnju i zbog srpskih fudbalera u sastavu gostiju. Za Nefči nastupaju Bojan Ciger i Zoran Marušić, dok su članovi uzbekistanske ekipe i hrvatski napadač Stipe Perica i crnogorski reprezentativac Vladimir Jovović.
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Na suprotnoj strani nalazi se Kristijano Ronaldo, uz kojeg boje Al Nasra brane Žoao Feliks, Kingsli Koman i Sadio Mane.
Prema dostupnim informacijama, pomjeren je početak susreta, dok nema potvrde da je utakmica otkazana.
(B92)
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