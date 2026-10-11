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Umro Savo Obradović

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11.10.2026 18:25

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Foto: ATV

Savo Obradović, bivši fudbaler mnogobrojnih klubova preminuo je u 74. godini.

Obradović je rođen u Vrdniku. Bio je istaknuti vezni fudbaler bivše Jugoslavije.

Tokom srednjoškolskih dana u Novom Sadu nastavio je da razvija talenat, a ključna prekretnica u njegovoj ranoj karijeri bio je prelazak u beogradski klub Rakovica 1971. godine.

Јелена Карлеуша

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Njegov izražen tehnički kvalitet i odlične motoričke sposobnosti nisu prošli nezapaženo, pa je ovaj vezista ubrzo dobio poziv u amatersku reprezentaciju Jugoslavije.

Tokom karijere branio je boje više klubova, među kojima su niški Radnički, Osijek, Napredak, brčansko Jedinstvo, bijeljinski Radnik i petrinjska Mladost.

(Telegraf)

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