Umro Savo Obradović

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Savo Obradović, bivši fudbaler mnogobrojnih klubova preminuo je u 74. godini.
Obradović je rođen u Vrdniku. Bio je istaknuti vezni fudbaler bivše Jugoslavije.
Tokom srednjoškolskih dana u Novom Sadu nastavio je da razvija talenat, a ključna prekretnica u njegovoj ranoj karijeri bio je prelazak u beogradski klub Rakovica 1971. godine.
Scena
"Ratnohuškačke pjesme, to je dio njihove ideologije": JK oštro o Jakovu i Tompsonu
Njegov izražen tehnički kvalitet i odlične motoričke sposobnosti nisu prošli nezapaženo, pa je ovaj vezista ubrzo dobio poziv u amatersku reprezentaciju Jugoslavije.
Tokom karijere branio je boje više klubova, među kojima su niški Radnički, Osijek, Napredak, brčansko Jedinstvo, bijeljinski Radnik i petrinjska Mladost.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
02
21
37
21
22
20
57
20
39
Trenutno na programu