"Ni gatara ne zna kada će konačni rezultati izbora u BiH"

Kada će biti poznati konačni rezultati izbora to ni gatara ne zna, kaže tako najrelevantniji, ali nezvanični izvor ATV-a.

Prije dva dana stigli su glasovi iz inostranstva. Rok za utvrđivanje rezultata je 20 dana nakon izbora. Zatim, slijede rokovi za žalbe, pa potvrđivanje rezultata.

Nakon toga, teku rokovi za žalbe, prigovore, zahtjeve za ponovno brojanje. Zakonski rok za potvrđivanje rezultata je 30 dana. Ako bude mnogo prigovora, nije isključeno ni da će to biti 45 dana.

Danas je počelo brojanje u Glavnom centru za brojanje glasova u sarajevskoj Zetri. Pristiglo je 15 kamiona izbornog materijala. Prvo se broje glasovi mobilnih timova i birača koji su glasali u odsustvu, a onda i glasovi pristigli putem pošte.

Preliminarni rezultati koji su dostupni na sajtu CIK-a su rezultati sa skenera. Kada se završi ručno brojanje, upoređuju se rezultati sa onima sa skenera. Tamo gdje bude odstupanja, uslijediće ponovno brojanje.

Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici donijela je i odluku o ponovnom brojanju, odnosno ručnom brojanju i otvaranju vreća sa nekoliko biračkih mjesta, jer određeni obrasci nisu bili pravilno spakovani. Nepravilnosti se odnose na skoro sve nivoe vlasti.

"Ova biračka mjesta po tački jedan će se se izvršiti obavezno ručno brojanje, a za biračka mjesta po tački dva tragamo za obrascima koji su, možda, pogrešno spakovani. Ukoliko su nađeni, onda ćemo izvršiti mi unos u Glavnom centru. Ako nisu nađeni, vršiće se ručno brojanje", rekao je Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH.

Na jednom biračkom mjestu u Bijeljini utvrđeno je da su memorijske kartice prazne, pa će se glasovi ponovo brojati i elektronski i ručno.

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"Sada se radi poređenje i to je jedini CIK može utvrditi da li je postoje odstupanja i da li negdje nisu dobro očitani podaci ili jesu", rekla je Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina.

Nove izborne tehnologije dodatno su sve zakomplikovale. Priznali su to i u CIK-u za TOK TV. Posebno se to odnosi na one birače koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima. Za provjeru njihovog biačkog prava, neophodno je da svi uređaji budu transportovani u skladište izvođača projekta i da buud pripremljene odgovarajuće baze podataka. Dakle, u najboljem slučaju konačni rezultati bi mogli biti poznati treeg novembra, u najgorem 15. novembra, barem tako uvjeravaju u CIK-u. Nakon toga, prvo bi trebalo da bude formirana Narodna skupština Republike Srpske i Predsjedništvo BiH. Rok je 15 dana.

Tako da bi ova dva tijela mogla biti konstituisana u drugoj polovini novembra ili prvoj polovini decembra. Nakon toga, Predsjedništvo BiH ima rok od 15 dana da predloži predsjedavajućeg savjeta ministara, kojeg potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Treba imati u vidu da je rok za konstituisanje Predstavničkog doma mjesec dana od potvrđivanja rezultata.

Dakle, to može biti početkom decembra ili u drugoj polovini decembra. Optimisti vjeruju da će navedeni nivoi vlasti biti formirani do Nove godine. Savjet ministara BiH i Dom naroda će možda čekati narednu godinu.