Komšić odobrio 12.636 KM za popravak lifta u zgradi u kojoj živi

Autor:ATV redakcija
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Član Predsjedništva BiH Željko Komšić donio je odluku o dodjeli 12.636 KM iz interventne rezerve budžeta institucija BiH za 2026. godinu za popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu, na adresi Azize Šaćirbegović 16, gdje i sam živi, prenose federalni mediji.
Kako dalje navode federalni mediji, odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", a sredstva su odobrena Anđelki Nikolić iz Sarajeva u vidu finansijske pomoći za plaćanje troškova popravke lifta u navedenoj stambenoj zgradi.
Prema odluci, za njenu realizaciju zadužen je Sekretarijat Predsjedništva BiH, koji će izvršiti uplatu na račun Anđelke Nikolić.
Odluka je donesena 1. oktobra 2026. godine, a potpisao ju je Željko Komšić u svojstvu člana Predsjedništva BiH.
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