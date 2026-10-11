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Komšić odobrio 12.636 KM za popravak lifta u zgradi u kojoj živi

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11.10.2026 14:19

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Комшић одобрио 12.636 КМ за поправак лифта у згради у којој живи
Foto: Anadolu

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić donio je odluku o dodjeli 12.636 KM iz interventne rezerve budžeta institucija BiH za 2026. godinu za popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu, na adresi Azize Šaćirbegović 16, gdje i sam živi, prenose federalni mediji.

Kako dalje navode federalni mediji, odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", a sredstva su odobrena Anđelki Nikolić iz Sarajeva u vidu finansijske pomoći za plaćanje troškova popravke lifta u navedenoj stambenoj zgradi.

Prema odluci, za njenu realizaciju zadužen je Sekretarijat Predsjedništva BiH, koji će izvršiti uplatu na račun Anđelke Nikolić.

Odluka je donesena 1. oktobra 2026. godine, a potpisao ju je Željko Komšić u svojstvu člana Predsjedništva BiH.

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Tagovi :

Željko Komšić

Lift

Sarajevo

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