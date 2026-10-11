Najnoviji podaci CIK-a: Uvećana prednost Minića ispred Blanuše

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.498 ili 52,34 odsto glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 231.010 ili 41,76 odsto glasova, pokazuju najnoviji preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH.

Razlika između Minića i Blanuše iznosi 58.488 glasova.

Kandidat SDA Ramiz Salkić osvojio je 9.595 ili 1,73 odsto glasova, a nezavisni kandidat Ćamil Duraković 6.224 ili 1,12 odsto.

Bogdan Jovanović, kandidat Stranke "Život", dobio je 4.399 ili 0,79 odsto glasova, Ivan Begić, kandidat SDP-a BiH, 2.724 ili 0,49 odsto, a Jusuf Arifagić, kandidat stranke Narod i pravda, 2.682 ili 0,48 odsto glasova.

Kandidat HDZ-a 1990 Igor Balukčić osvojio je 2.262 ili 0,40 odsto glasova, nezavisni kandidat Marko Jorgić 1.819 ili 0,32 odsto, dok je kandidat koalicije okupljene oko HDZ-a BiH Franjo Jukić dobio 1.188 ili 0,21 odsto glasova.

Do sada su obrađeni podaci sa 2.046 ili 98,27 odsto biračkih mjesta, dok nisu primljeni podaci za još 36 biračkih mjesta.

Važećih listića bilo je 553.097, nevažećih praznih 20.157, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 7.302.

SNSD dobio 206.371 glas na izborima za Narodnu skupštinu

Lista SNSD-Milorad Dodik osvojila je 206.371 ili 39,14 odsto glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Pokret "Sigurna Srpska" osvojio je 74.316 ili 14,09 odsto glasova, dok je SDS-Volja naroda dobio podršku 63.877 birača ili 12,11 odsto glasova.

DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 29.447 ili 5,59 odsto glasova, Socijalistička partija Petar Đokić-DEMOS-NDP 28.598 ili 5,42 odsto, a Ujedinjena Srpska 27.750 ili 5,26 odsto glasova.

Republika Srpska Cvijanovićeva osvojila 306.123 glasa

SPS-Goran Selak-Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 24.336 ili 4,62 odsto glasova, dok je lista Za pravdu i red-Nebojša Vukanović-PDP RS-Igor Crnadak dobila 24.279 ili 4,60 odsto glasova.

Koalicija za državu osvojila je 14.465 ili 2,74 odsto glasova, a Narodni front - Jelena Trivić 11.700 ili 2,22 odsto.

Republička stranka Srpske osvojila je 8.810 ili 1,67 odsto glasova, dok je lista Volja naroda Srpske-dr Vlado Đajić dobila 6.918 ili 1,31 odsto glasova.

Narod i pravda osvojila je 1.898 ili 0,36 odsto glasova, Stranka za BiH 1.870 ili 0,36 odsto, koalicija okupljena oko HDZ-a BiH 1.094 ili 0,21 odsto, a Stranka Život 1.026 ili 0,20 odsto glasova.

Obrađeni su podaci sa 2.047 ili 98,31 odsto biračkih mjesta, dok nisu primljeni podaci za još 35 biračkih mjesta.

Važećih listića bilo je 527.310, nevažećih praznih 10.613, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 42.507.