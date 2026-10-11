Pijani vozač automobilom uletio u punu baštu

Troje ljudi povređeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedjelje, 11. oktobra, u Solunu, kada je 45-godišnji vozač pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i uletio u tavernu u kojoj su se nalazili gosti.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima u naselju Evosmos, u Ulici Agamemnon, kada je automobil izletio sa kolovoza, probio stakleni izlog ugostiteljskog objekta i završio u njegovoj unutrašnjosti.

Prema saopštenju grčke policije, u incidentu su povrijeđena tri gosta, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Vozač bio pod dejstvom alkohola

Policijski službenici saobraćajne policije u Solunu ubrzo su uhapsili 45-godišnjeg vozača albanskog porijekla, nakon što je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom u alkoholisanom stanju.

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Prema informacijama grčkih medija, prilikom alkotestiranja obavljena su dva mjerenja, koja su pokazala koncentraciju alkohola od 0,77 i 0,74 miligrama po litru izdahnutog vazduha.

Ove vrijednosti gotovo su tri puta veće od zakonski dozvoljene granice od 0,25 miligrama po litru izdahnutog vazduha.

Protiv uhapšenog vozača pokrenut je odgovarajući postupak, a on će biti izveden pred nadležne pravosudne organe, prenosi "Kurir".