Zelenski postavio jedan uslov pred Putina

Ukrajina je spremna da obustavi napade na ruske rafinerije nafte ako Rusija prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zatražio od Kijeva da jednostrano obustavi napade na ruske rafinerije.

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Tramp je u srijedu optužio Ukrajinu da napadima na ruske rafinerije doprinosi rastu cijena dizela u SAD.

Poručio je da bi Zelenski "svakako morao da prestane" sa takvim napadima i dodao da bi Ukrajina trebalo da pronađe novog predsjednika jer je Zelenski, prema njegovom mišljenju, propustio nekoliko prilika za postizanje dogovora sa Moskvom.

"Pravi uzrok rata u Evropi je samo Rusija"

Cijene dizela u svetu naglo su porasle nakon izbijanja rata u Iranu u februaru. Poskupljenje goriva postalo je politički problem za Trampovu Republikansku stranku uoči američkih izbora za Kongres sljedećeg mjeseca.

Na tim izborima opozicione demokrate mogle bi da osvoje većinu u jednom ili oba doma Kongresa.

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Zelenski je danas ponovio da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije, ali samo ako Rusija istovremeno prestane da napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uključujući elektrane i elektroenergetsku mrežu. Naglasio je da bi svaki takav dogovor morao da uključuje "stvarne garancije".

"Pravi uzrok rata u Evropi je Rusija i samo Rusija", poručio je Zelenski, ne osvrćući se direktno na Trampove izjave.

"Obustava napada na energetsku infrastrukturu moguća je već danas, ali Putin to ne želi", dodao je ukrajinski predsjednik.